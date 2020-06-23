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WiFi 忘了千万别慌，教你从 Win10 找回 WiFi 密码

2020/6/23 0:39:46来源：太平洋电脑网作者：Aimo责编：孤城评论：

当你经常用某个WiFi上网的时候，由于设备都有记录WiFi密码的功能，因此过段时间可能就会把密码给忘了。如果有人来作客想要连WiFi，甚至自己也会想不起WiFi密码是多少！笔者就不止一次遇到家人打电话问家里的WiFi密码到底是多少的情况。怎么办？今天就来给大家分享一些方法，从Win10中找出WiFi密码是多少！

方法一：系统设置查看WiFi密码

首先，电脑需要先连接WiFi网络。

接着，开启“设置”，在“网络和Internet”一栏，找到“更高适配器选项”，点开。除此以外，直接从Win10的搜索框中直接搜索打开也可以。

这时候，会跳转到控制面板的“网络连接”页面。在这里，我们可以找到目前正在连接的WiFi热点，点击右键，开启“状态”。

之后，会弹出WLAN状态的窗口，点击其中的“无线属性”。

在“无线属性”的窗孔中，切换到“安全”的标签页，就可以看到当前WiFi热点的加密状态，勾选显示密码就可以知道当前WiFi热点的密码是多少了。

方法二：通过CMD命令行查看WiFi密码

通过Win10搜索，找到CMD命令行。点击右键，选择用系统管理员权限来运行。

接着在CMD中输入以下代码：

Netsh wlan show profile name=“热点名字” key=clear

其中，“热点名字”就填写你想要查看密码的WiFi热点的名称，例如笔者想要查看“staff”这个热点的密码，则输入：

Netsh wlan show profile name=“staff” key=clear

然后按下回车，在显示出来的“安全设置”一栏当中，“关键内容”所显示的，就是该WiFi热点对应的密码了。

总结

有了这些方法，再也不必担心久而久之忘掉WiFi密码了。遗憾的是，手机上的WiFi信息并不呢么容易提取出来，虽然某些安卓机可以通过二维码分享WiFi密码，但始终不太方面，有需要的朋友试试用上面的方法，利用电脑查看吧。

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关键词：WiFi密码

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