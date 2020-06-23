QQ 截图弱爆了！这才是真正给力的截图方式

大家都非常喜欢用QQ截图，然而QQ截图真的是最好的截图方法吗？未必！在很多场合当中，QQ截图的表现难以令人满意。今天，就来给大家介绍一些真正给力的截图方法！

大家最常用的QQ截图，很多时候其实不一定是最好的截图方法

Win10自带截图

QQ并不是系统的预装功能，如果没有开启QQ，甚至没有安装QQ，要如何截图？其实如果你用的是Win10，那么系统自带的截图其实就很好用！

在Win10当中，只需要同时按下“Win+Shift+S”三个键，就可以激活系统的快捷截图了。可以看到，Win10能够自由选择截图区域，也支持窗口截图和全屏截图，还是很全面的。

同时按压“Win+Shift+S”即可激活Win10截图

完成截图后，通知中心会出现截图完成的提醒，点击即可对截图进行编辑。Win10自带截图的编辑器，可以对截图进行裁剪、涂鸦等种种操作，还是不错的。

Win10自带截图功能可以截取任意形状

截图后，会在通知中心显示提示截图成功的信息

Win10自带截图的优点在于，它是系统的自带功能，只要开机就可以使用，完全不需要第三方软件。当你没有QQ的时候，这是最好的截图方案。

Snipaste

QQ截图非常强大，但还没有强大到无所不能的底部，起码它的功能就远不如这款Snipaste。

Snipaste来自个人开发者，根据介绍，它是一款历经三年才打造完成的产品，几乎所有的功能都为截图而生。不仅如此，它的作风还异常干净，不需要安装，不写入注册表，而且不联网，可以说是一款令人放心的绿色免费软件。



使用Snipaste截图是一件非常轻松惬意的事情。首先，它使用非常便利，设置开机启动常驻系统后，点击快捷键就可以进行截图，这和QQ截图是比较类似的。不过，它的功能要比QQ截图强大很多，下面就举几个例子。

很多朋友都喜欢QQ截图自动选取窗口截图的功能，但是Snipaste更进一步，它不仅能够选取窗口，而且还能自动选取窗口当中的各种元素，例如文件管理器的地址栏、按钮、图标等等。使用Snipaste截图，你会发现框选的操作会少很多。

会自动选取各种元素，比QQ更强

QQ截图的一大短版是不能精细地设置截图尺寸大小，例如想要截取一个500x500尺寸的图片，QQ截图需要穿针般的功能，才能精确地用鼠标 截到这尺寸。而使用Snipaste，你可以利用“Ctrl/Shift+方向键”来进行截图区域的精细调整，效果令人满意。不过，如果能够直接输入截图尺寸，那就更好了。

功能非常强大，这里可窥一斑

接着就来介绍一些Snipaste的重磅功能“贴图”吧。当你使用Snipaste截过图后，开启贴图功能，一下子就能把截过的图片全部罗列在屏幕上。这个功能在你需要同时观看多张截图的时候，非常实用。例如一些媒体朋友，需要同时查看N个网页的关键资料，那么就可以用Snipaste将这些资料一一截图，然后都贴在屏幕上供参考。贴图可谓上Snipaste的杀手锏功能，可谓是谁用谁知道。

在其他功能方面，Snipaste也应有尽有，无论是图片涂鸦、标记等等都全部没有拉下。贴心的是，官方还做了一个详细的Snipaste使用指南，全面介绍了Snipaste的种种玩法，大家可以进入官网查看。

ScreenToGif

上文提到的截图方式，都只能用于截取静态图片。如果想要截动图，又该怎么办？这时候，就需要ScreenToGif。

笔者也是ScreenToGif的老用户了，就个人感觉而言，ScreenToGif的确称得上是截取动图的神器。ScreenToGif开源、绿色而且没有广告，在GIF方面却几乎无所不能。ScreenToGif目前在GitHub上进行开源，感兴趣的朋友可以进入ScreenToGif的GitHub主页来查看该项目。ScreenToGif提供了两种使用方式，分别是MSI安装版和EXE绿色版（绿色版被打包到了ZIP文件中），绿色版的体积甚至1M不到，非常袖珍，下面就以绿色版为例。



ScreenToGif开启后的界面，可以看到支持GIF的截图和编辑功能

使用ScreenToGif截图为GIF很简单，开启软件后，即可看到“录像机”的按钮，点击即可录制屏幕上的内容。ScreenToGif会显示一个只有边框窗口，窗口内即为GIF动图的录制区域，拉伸窗口调整大小，让它覆盖到你想要录制的屏幕内容即可。

ScreenToGif的录屏窗口，窗口内的内容会录制成为GIF，帧数、尺寸可调

如果是录制窗口的话，可能不太好对齐，因此ScreenToGif带有对齐窗口的功能。点击界面下方的“⊕”按钮不放，拖动到某个窗口，ScreenToGif即可自行将录制区域调整至窗口大小，非常方便。

在ScreenToGif中，还可以调整GIF录制的帧数，也可以自行输入像素自定义尺寸，通过快捷键“F7”、“F8”即可开始、停止录制。录制完成后，即会自行打开编辑器，提供的是GIF截图到编辑一条龙服务。

录制效果，还是很不错的

ScreenToGif不仅是一款出色的GIF截图工具，还是非常优秀的GIF编辑器。录制完GIF后，或者直接在界面中开启“编辑器”，即可进入GIF的编辑。

ScreenToGif可以编辑GIF，这是编辑界面

ScreenToGif的GIF编辑功能非常全面，你可以在其中看到GIF的每一帧，并对其进行编辑。例如你可以删除某些帧或者特定帧，可以调整所有帧的大小，可以在任意帧中插入内容（例如涂鸦、字幕、模糊处理等），甚至是插入其他GIF。

无论是涂鸦、加字幕等操作都没问题

大致上，ScreenToGif的GIF编辑器的功能已经是应有尽有，甚至比得上一些视频剪辑软件。在ScreenToGif中，你可以随时查看GIF图的帧数、时长、延时等，修改完成后也可以随时播放预览。

保存规格多种多样

而在保存的时候，你可以选择GIF的保存规格，自由调整帧数、质量等等，也可以将GIF保存为视频、PSD、单帧图片等，在这方面没有什么可以挑剔的。

简单来说，ScreenToGif可以称得上是Windows平台截取GIF、编辑GIF图片的神器，仅仅1M不到的体积就能有如此功能，绝对值得一试。

总结

怎么样，以上介绍的这些截图方法相当不错吧？如果你不满足于QQ截图，不妨试试这些截图方法，肯定会给你惊喜。

Snipaste官网

ScreenToGif GitHub主页