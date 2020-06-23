苹果 WWDC 2020“全家桶”大升级，大家却最关心这一点

北京时间凌晨一点，苹果首次线上WWDC开幕。

一样的乔布斯剧院，不一样的WWDC。聚光灯，一排排座椅，空旷的剧院，深色长袖T恤，深色长裤，苹果CEO库克从舞台侧面走来，进行了一场“科技融合人文艺术”的开场宣讲。

虽然由于疫情，33年来，WWDC首次采用线上形式（对东半球的我们来说，一直都是线上），但却是苹果迄今为止最大规模的全球开发者大会，全球Apple社区超过2300万名开发者都可以线上参与。

从展现内容来看，苹果应该采取了录播的形式，被网友惊呼“质量高得吓人”。

1个小时48分钟，苹果介绍了五大OS全新升级：iOS 14增加了小组件、画中画等“安卓功能”，苹果版小程序正式上心；iPadOS 14越来越像MacOS，成为生产力工具，Apple Pencil带来大惊喜；watchOS 7的睡眠监测功能如期而至，还增加了疫情刚需：洗手监测功能；macOS界面更像iOS，Safari则迎来重大升级。

不仅如此，外界传闻已久的Mac自研芯片终于揭开面纱。更具体的内容如何，不妨一看。

苹果OS全家桶升级

1、打头阵的自然是iOS（没有变成iPhone OS哦）。

一句话总结，安卓味儿越来越浓了。

首先就是APP资源库，主页APP自动归类，可以一键查找，实现更便捷和简约的浏览。

不出意外的“小组件”，支持不同尺寸的主页自定义，并且可以通过滑动的方式看到包含哪些内容，更美观，更丰富。

值得一提的是苹果的“画中画功能”，也就是安卓的小窗模式，可以与其他APP进行自由切换。以后苹果手机也可以像安卓手机一样，边看视频，边进行其他操作了。也难怪网友感慨：“安卓味儿越来越浓了”。

语音助手Siri进行了更新，更加智能，支持实时翻译包括箭体中文。与此同时，苹果公布了一个数据：每个月Siri获得250亿条请求指令。

还有一项重要更新是APP Clips，可以通过Safari、地图或者NFC以及扫描进行快捷支付，快速打开APP中的特定功能。被网友调侃微信小程序，苹果版的小程序。

另外，iOS14对一些热门应用比如iMessage、地图、CarPlay等功能进行了更新。虽然被说越来越像安卓了，但确实是需求，只能说苹果越来越关注用户的需求了。

2、iPadOS，Apple Pencil是惊喜。

iOS14改进的各项功能也都应用在了iPadOS上，同样增加了小组件功能。iPadOS对文件管理进行了重新设计，更多功能精简到集中区域。小窗口来电功能也终于有了。

另外，iPadOS14启动了更方便的搜索功能，只需要输入几个简单的字幕，就可以快速检测到需要的APP。

新版系统中，Apple Pencil带来了不小的惊喜。在任意的输入窗口都可以直接使用Apple Pencil进行涂写，可以自动识别内容直接转文字。

3、watchOS，检测洗手，疫情刚需。

watchOS7有更多种类全新表盘，支持分享表盘功能，锻炼新增加了多种舞蹈、核心训练等模式。支持睡眠追踪，助眠等功能。

更重要的是，watchOS7中更新了自动监测洗手功能，可以通过倒计时的方式告知清洗持续时间，并通过震动提醒是洗手时间是否达标。可以说是疫情刚需。

4、TVOS，更易用，更智能家居。

最新的TVOS提升了游戏体验，可以与好友一起玩游戏，而且还能保存进度。升级了Apple TV+服务，新增了原生节目。

另外，HomeKit进行了更新，主要是围绕更简单、更隐私、更高效的终端交互能力进行升级。

5、 macOS，新名Big Sur。

全新的macOS被命名为Big Sur。在地图上，Big Sur位于加利福尼亚西部，据说可以在加州1号公路上欣赏到这一美景。

macOS带来了全新的UI，全新的控制中心，视觉上观感更加接近iOS和iPad OS。

另外，macOS Big Sur带来了Safari有史以来最大的更新。据介绍，更新后Safari的JavaScript性能有了较大提升，页面加载速度比Chrome快了50%。在隐私方面，Safari给用户更高透明度，还会安全监控用户存储的密码，提醒密码泄露的可能。

此外，Safari的扩展功能得到了增强，并加入了更多个性化选项。

总体来说，苹果五大OS开始你中有我，我中有你，越来越像了。

自研Mac芯片 年底商用产品推出

在软件“狂欢”之后，库克再次上台，宣布苹果Mac的第四次历史性时刻：迁移苹果自研芯片。

库克表示，Mac曾经进行了三次大的革命：PowerPC、mac OSX以及迁移到英特尔芯片。而此次，苹果又要向前迈出一步，推出自研芯片：Apple Silicon（苹果芯片）。

对于Mac自研芯片，在命名上，苹果延续了iPhone和iPad的字母A的方式：A12Z。

苹果自研芯片并不是什么新鲜事儿。早在2010年iPhone4上，苹果就采用了第一代自研芯片A4。直到2019年9月份搭载iPhone11系列的A13仿生芯片，苹果已经推出了7代自研芯片，而且芯片性能越来越强，媒体评测其性能甚至已经超越了PC芯片。

苹果也表示，苹果用了10多年的时间将芯片的性能提升了100倍，交付了20亿颗芯片。

有着强大研发自研芯片基因的苹果，还在2019年将处理器大牛Mike Filippo纳入麾下。要知道，Mike Filippo不仅是ARM的首席结构师，参与过Cortex A57/A72/A76三款ARM大核心设计，而且加入ARM之前还是英特尔的首席架构师。

可以说，在“去英特尔化”的路上，苹果已准备多时。

2005年苹果选择了英特尔为Mac电脑芯片，由此开始了双方长达15年的合作。但乔布斯曾经说过，一个计算架构如果使用长达10年，基本上达到了其性能极限，其对英特尔X86架构的预期就是10年。

而如今，15年过去了，英特尔的“挤牙膏”更是激起了苹果自研芯片可能。

天风国际分析师郭明錤曾给出报告称，如果苹果处理器替换（替换成自研芯片），可有望减少40%-60%的处理器成本，有助于成本结构与产品销售策略。

其实，Mac产品系列在苹果整个营收中只占百分之十几，但苹果却不惜重金打造自研芯片，为何？

除了上述所提到的成本降低之外，自研芯片还可以实现产品更多差异化，尤其是苹果的iPhone以及iPad已经上马了基于ARM的自研芯片，Mac的自研芯片将有助于帮助苹果进一步完善生态系统。

郭明錤透露，首批采用ARM芯片的Mac机型将是13.3英寸MacBook Pro和全新重新设计的iMac，苹果计划在2020年第四季度或2021年初发布新机型。

库克也表示今年年底将有搭载苹果自研芯片的Mac新品推出，苹果将用2年的时间向自研芯片过渡。

郭明錤预测从2021年开始，所有新款Mac机均将配备苹果自研处理器。

相信基于ARM架构的自研处理器在性能上不会输于英特尔，但需要提醒的是，如何快速实现适配与兼容的问题，将是苹果需要解决的难题（苹果已经开始着手解决这以问题）。

潜在危机：开发者的不满

搭载自研芯片的Mac需要开发者的助力，但苹果似乎与开发者产生了些矛盾。

2020WWDC之前，苹果APP Store拒绝了一个非常受欢迎的电子邮件应用，原因是这个应用的开发者不愿意与苹果分享订阅收入。苹果的这一决定引发了开发者的不满。

不仅如此，苹果还要求开发人员针对其最新平台开发应用，包括Mac的底层进行彻底转变。

要知道，苹果非常成功的一点就是其商业模式。根据产品种类的不同，苹果AppStore会抽取15~30%的购买或订阅分成，这一收入每月可以为苹果带来超过10亿美元的收入。

苹果公开信息显示，2019年消费者和广告商在苹果应用软件上的支出规模已经超过了5000亿美元。而AppStore也成为苹果最重要的服务之一，2019年为苹果贡献了超过460亿美元的收入，约占公司总收入18%。

苹果此次并未提及相关事宜，但对苹果来说是个不小的隐患，尤其已经引起欧盟反垄断机构注意的时候。

据了解，今年6月16日，欧盟反垄断机构就AppStore和苹果支付展开了两项调查，称苹果公司实施的一些限制措施可能违反了欧盟的竞争规则。

欧盟委员会表示，一项调查将审查苹果专有的“应用内购买”系统的强制性使用，以及对开发者向用户告知应用之外更便宜的购买渠道的限制。

另一项调查将审查Apple Pay如何在商家的应用程序和网站上应用、以及禁止竞争对手介入支付系统的使用条款。

如果这一调查成立，苹果公司将会面临着年收入最多10%的罚款，并被迫调整其商业行为。

其实早在2017年，苹果就被欧盟反垄断机构处罚过130亿欧元，另外加了15亿利息。

对苹果来说，如何化解这一危机也是当务之急。