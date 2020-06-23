宝马确认：苹果 iOS 13.6 用户也可使用数字汽车钥匙功能

在今天的 WWDC 主题演讲中，苹果正式宣布了其数字汽车钥匙技术，该技术使用户仅使用 iPhone 或 Apple Watch 即可锁定，解锁和启动汽车。宝马被宣布为该计划的主要合作伙伴，德国汽车制造商今天在新闻稿中分享了有关该合作伙伴关系的更多信息。

宝马表示，其 iPhone 数字钥匙将在十几款车型和几十个国家中“广泛使用”。

宝马宣布，它将在 45 个国家/地区提供适用于 iPhone 的数字钥匙，兼容车型包括 2020 年 7 月 1 日之后生产的 1、2、3、4、5、6、8、X5、X6、X7、X5M、X6M和Z4系列车辆。兼容的 ‌iPhone ‌型号为 iPhone XR，iPhone XS 或更高版本，以及‌ Apple Watch‌ Series 5 或更高版本。

在新闻稿和相关指南中，宝马重点介绍了该计划的一些功能，包括轻按解锁，将 iPhone 放入智能手机托盘即可启动汽车，最多可与五个其他用户共享密钥，年轻驾驶员的访问限制例如对速度和广播音量的限制等等。

尽管苹果将数字汽车钥匙作为 iOS 14 的功能进行了推广，但它确实表示也将为 iOS 13 用户提供此功能，宝马确认它将需要 iOS 13.6（目前处于测试阶段）。带有 watchOS 6.2.8 的 Apple Watch 用户也可以使用该功能。

‌iPhone ‌数字汽车钥匙使用的模式与现有的 Express Transit 功能相同，因此无需解锁 ‌iPhone‌ 即可访问或启动汽车，尽管可以将其禁用以要求输入 Face ID，Touch ID，或密码。即使 ‌iPhone‌ 关机后，也将继续工作长达五个小时。