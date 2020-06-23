苹果 iOS 14/iPadOS 14 中还有这些不容错过的小彩蛋

苹果今天发布了 iOS 14，它带来了一些主要的新功能，例如主屏幕小部件，App Clips，一个新的应用程序库，聊天消息置顶，地图更新等，但也有许多未提及的较小的更改和调整。

接下来看看苹果在 iOS 和 iPadOS 14 更新中添加一些小彩蛋吧：

信息线索会话-苹果在信息应用中引入了会话线索作为群组聊天的新功能，但是该功能也可以在与其他人的标准聊天中使用。您可以点击任何一条消息直接回复该消息。

表情符号搜索-iOS 14 包含与 Mac 上可用的表情符号搜索界面相同的界面，从而使查找所需的特定表情符号更加容易。

照片隐私-在 iOS 14 中，当应用要求访问您的“照片”应用时，您可以授予他们访问权限，以仅选择照片而不是整个照片库。

本地网络隐私-iOS 14 中的应用需要征求许可才能找到本地网络上的设备并与之连接。

重新设计的音乐应用-音乐应用的界面已在前端和中央进行了“立即收听”功能的全面改进。底部导航菜单包含“浏览”，“广播”，“库”和“搜索”选项卡，其中“为您甄选”选项替换为“立即收听”。

相机中的曝光补偿-“照片”中有一个新的曝光补偿控件，可让您在单独锁定相机焦点的同时锁定曝光值。苹果表示，拍照速度更快，拍摄时间和拍摄性能也更快。

健康检查表-运行健康应用中的健康状况检查表可让您在一个地方管理健康和安全信息，并且有用于移动性，健康记录，症状和 ECG 的新数据类型。

备忘录-借助设备上的智能功能，备忘录应用中的搜索速度更快，并且可以捕获更清晰的文档扫描。

照片-可以使用新的选项来管理照片以进行过滤和排序，并且使用捏合和缩放手势更易于浏览。