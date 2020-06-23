疫情期间远程办公服务成宠儿：Fastly 股价涨幅 222% 超 Zoom

北京时间6月23日早间消息，据外媒报道，在这场席卷全球的疫情期间，Zoom算是一家让人眼前一亮的企业，随着越来越多的人开始在家中办公，视频会议服务短时间内新增了大量用户，其股价也一路上涨，成为了股价最高的远程办公服务企业，然而现在Zoom丢掉了这个光环。

当前这一桂冠被一家名为Fastly的公司夺走，这家公司与Zoom同样，也是在去年上市，不过其具体上市时间比Zoom稍晚一个月。本周一，Fastly的股价上涨了15%，至73.27美元每股。而上一周中，其股价也提升了36%。自今年2月19日以来，这家公司的股价已经上涨了222%，同期涨幅超越了Zoom的159%。

Fastly的技术可以帮助用户快速查看和检索数字内容，这家公司的客户包括电子商务软件开发商Shopify、音乐流媒体服务提供商Spotify以及即时消息应用Slack等。与Zoom类似，疫情期间由于大量员工开始在家中工作，Fastly的使用量也突然激增。

今年第一季度财报显示，Fastly的营收上涨了38%，公司将其今年的营收预期从2.65亿美元上调到了2.9亿美元。在内容分发网络（CDN）市场上，按照营收计算，Fastly的规模仅仅是Akamai的五分之一，然而在市值方面，其规模达到了后者的几乎一半。当前，Fastly的市值为76亿美元，而Akamai的市值为165亿美元。该领域的另一个竞争者Cloudflare在过去4个月内市值提升了一倍以上，达到112亿美元。Fastly发言人没有立即对置评请求做出回应。