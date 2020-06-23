微软正式推出 gRPC-Web for .NET

今年一月份的时候，微软曾宣布对 gRPC-Web for .NET 的实验性支持，现在它已正式发布。

gRPC 是谷歌开源的高性能、通用 RPC 框架，支持包括 .NET 在内的多种编程语言。它面向移动和基于 HTTP/2 标准设计，但当前，浏览器中无法实现 gRPC HTTP/2 规范，因为没有浏览器 API 能够对请求进行足够的细粒度控制。gRPC-Web 是解决此问题并使 gRPC 在浏览器中可用的标准化协议。

gRPC-Web 即 gRPC for Web Clients。它是一个 JavaScript 库，使 Web 应用程序能够直接与后端 gRPC 服务通信，不需要 HTTP 服务器充当中介。它旨在使 gRPC 在更多情况下可用，包括但不限于：

从浏览器调用 ASP.NET Core gRPC 应用程序

JavaScript SPAs

.NET Blazor Web Assembly apps

在 IIS 和 Azure App Service 中托管 ASP.NET Core gRPC 应用程序

从非 .NET Core 平台调用 gRPC —— 在所有 .NET 平台上，HttpClient 均不支持 HTTP/2，而 gRPC-Web 可用于从 Blazor 和 Xamarin 调用 gRPC 服务

微软表示正在与 Blazor 团队合作，使 gRPC-Web 在 Blazor WebAssembly 应用程序中使用时为端到端开发人员提供更好的体验。

根据微软的说法，gRPC 与 JSON 相比具有明显的性能优势。以 Blazor 的默认模板为例，相比 JSON，使用 gRPC 时，在提取数据页面上传输的数据减半，数据大小也从 627 字节减少到 309 字节。

目前，.NET 版 gRPC-Web 现已在 NuGet 上发布：

Grpc.AspNetCore.Web —— 将 gRPC-Web 支持添加到 ASP.NET Core gRPC 服务

Grpc.Net.Client.Web —— 从 .NET 调用 gRPC-Web 端点

有关 gRPC-Web 的更多信息，可查看文档，或尝试使用 gRPC-Web 的示例应用程序。