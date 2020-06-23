虎牙直播部分频道和栏目下线整改，推荐页今日起停更

IT之家6月23日消息 直播平台虎牙推荐页Banner 位显示“认真整改中，自6月23日起暂停更新”，其推荐页内容也只显示六条“虎牙文化”相关视频内容，其他内容不再更新。

此外，其“视频”、“陪玩”两个栏目也被下线整改。

IT之家了解到，6月上旬，虎牙打着免费网课的名义向学生推广网游，遭到央视点名，教育版块的广告也随即下线。6月中旬，虎牙部分直播间、评论中出现色情内容，再次陷入涉黄风波。

截至发稿，虎牙直播暂未回应。