哈工大被禁用 Matlab 后：国产可替代软件出现，Tableau 称目前不受影响

近日，美国商务部将哈工大、北航等 33 家机构纳入实体清单，也就是说，凡是在实体清单以内的公司以及机构，如果没有获得美国政府的具体批准，将无法使用含有美国技术的产品。此举曾引发全民热议。

哈工大就该问题向 Matlab 的公司 MathWorks 进行沟通，但就该问题，目前的进展是无法解决。

许多哈工大的同学表示，研究受到较大的影响，因为需要 Matlab 的地方非常多。那么问题来了，有没有其它可以替代的方式呢？

国产软件可替代 Matlab:Truffer

转机来了，在最近该问题下，又更新了一个高达 8593 票赞同的答案：有一款国产软件可以替代 Matlab 来进行计算研究？

有的，这款软件的名字叫 Truffer。

该款软件的开发者表示，美国禁止哈工大使用 Matlab 是给国产软件送机会，Truffer 将在半年内实现 Matlab 科学计算与图形显示的 70% 功能，1 年内 100% 实现，3 年内完全实现 Simulink，100% 自主版权源代码；并且无需 OpenGL 等组件支持的三维、四维图形显示。短期内将在周全性、高性能并行计算、专业的拓展工具箱等方面可能会稍显落后，但该软件可以应付日常 90% 的 Matlab 的科研需求，而且还能根据 Matlab 的现有功能进行优化，最后达成比 Matlab 更好用、更易用。



如果有意等待适用，可以给该答案下留言或者给作者私信留下邮箱，将会获得源码以及试用版。评论区已经有小伙伴拿到了源码，目前正在研究。

由于听过太多次想法了，作者认为还是放出软件源代码图来证明比较合适。

源代码由 C#（树）

比如像大家经常使用的矩形域最小二乘曲面拟合计算，Truffer 可以做到：

作者也强调了，该运行过程完全具有自主知识产权，没有使用 OpenGL。

而这张图看上去平平无奇，实际上是六维曲面，将曲面法线 xyz 作为另外的三维数据，并用不同的颜色显示。

肯定有人说，就这？不止喔，看好，该软件还可以使用数据拟合计算出伽马分布的参数，绘制相应的曲线。

曲线为试验曲线，并保留了高次多项式的 “Runge”来对照。

这就完了吗？并不是，Truffer 还能画一些很有意思的图。

比如读取 OBJ 文件，自主三维渲染得到的洛克希德 SR-71 飞机（仿真图片）。

纯 C# 自主代码，没有用 openGL 或者 directX

再看看 JET ENGINE 飞机发动机模型：

Truffer 除了以上和正在紧急开发以外，还保留了一个数学历史科普的资料区，里面包含了大量的数学家的全名以及照片，说不定里面就有你我都不认识的数学家。

目前来说，Truffer 可以使用试验数据来绘制曲线和导出公式，还能进行三维有限元计算（比如解稀疏矩阵）。当然这些是属于初级应用，如果还需要个性化或者复杂的就需要和 Matlab 一样进行编写程序来实现。

对此软件，网友几乎都是清一色的鼓励并且盼望早日能用上该软件。

Matlab 软件这次是正好由国产软件顶上，那下次呢？根据目前的形势是无法判断的，会不会有更多的美国公司的软件受到影响？

Tableau：目前没有受到任何影响

比如做数据分析的许多小伙伴就会经常使用 Tableau，除了经常使用以外，该软件也是不少研究公司和案例分析大赛的指定使用软件。然而 Tableau 的母公司是美企 Salesforce，会不会也受到美国商务部的实体清单使用限制呢？文摘菌就该问题去请教了 Tableau 公司在大中华地区负责人 叶松林先生。

叶先生非常肯定的告诉我们：“就目前而言，Tableau 没有受到任何影响。”

还谈到：其实 Tableau 的目的是帮助所有的企业能够更好地去使用他们的数据，并发挥数据对企业的价值。但是由于，Tableau 是一家美商，会受限于美国一些法务的条款，这一块到目前为止 Tableau 在国内还是有很多大企业、中小企业甚至国企都还持续地在替他们服务。

这次要提到的是 Tableau 还持续地跟 Tableau 的母公司 Salesforce 也加大了在国内的一系列投资。

就目前来说，Tableau 在跟阿里一些战略上的合作 , 除了合作，现在也支持阿里云上的数据。

当 Tableau 知道国内有很多客户他们实际上把数据放到阿里云上面，这就变成了 Tableau 的一个产品研发的方向，Tableau 后续还会去做更多的努力。

所以，如果可以的话，Tableau 还是希望国内企业能够提更多的建议，如何去加强 Tableau 的产品。

目前 Tableau 有两大产品都是归功于国内用户提出来的：

第一是 Tableau 今天会有 Linux 的版本，也是国内客户提出来的。国内客户跟我们说你们不能只有 Windows，说我们觉得 Linux 非常合理，所以我们就做了 Linux 的版本。

第二是云数据，国外客户现在跟我们说你们的资料库不能只有 Google 云，也要有国内的，我们也听到了。所以我们会持续做这件事情。我们是一个美商，我们必须守法律，但与此同时我们也会致力于继续服务整个大中华区所有的客户，让大家能够把数据用起来。

文摘菌听到以后，感觉莫名的欣慰。虽然目前科研会受到实体清单的限制，短期之内，会受到影响，但是长期看来，这未必不是一件好事，激励着大家在进步。

希望科研无国界那一天能够早日到来。