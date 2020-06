IT之家 6 月 23 日消息 据 PSN 数据抓取网站 Gamstat 公布的数据显示,截止 6 月 21 日,《最后的生还者 2》发售 3 天,PS4 玩家人数总计达到 350 万人,同时统计图显示,在这段时间内,玩家人数上升的速度非常快。

同时 Gamstat 还公布了这款游戏最受欢迎的国家和地区,该游戏在韩国的火爆程度远超其他国家,其次是爱尔兰、泰国,但是玩家分享最多的地区还是北美,美国分享次数最多。

IT之家了解到,《最后生还者:第二部》(The Last of Us: Part II)是由著名工作室顽皮狗第二团队秘密开发两年的作品《最后生还者》(The Last of Us)的正统续作,讲述了主角 Ellie(艾莉)前去寻找并且剿灭前作中的武装反抗组织火萤的故事。2017 年获英国金摇杆奖最受期待游戏奖。