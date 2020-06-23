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OPPO Reno 3A 在日本发布，骁龙 665，售价约 2628 元

2020/6/23 16:18:29来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月23日消息 OPPO 今日在日本发布了一款名为 Reno 3A 的机型，该机搭载高通骁龙665平台，不支持5G，辅以6+128存储，配备后置四摄和4025 mAh 电池，支持IP68级防水，售价约合人民币2628元

Reno 3A 搭载了高通骁龙 665 处理器，6GB 的 RAM+128GB 的机身存储。前面板采用了一块 6.44 英寸 AMOLED 水滴屏，整体外观类似于 Reno 3 5G 和 Reno 3 青春版，但体积稍大。

Reno 3A背面采用了一套四摄模组，包括 48MP f/1.7 主摄 + 8MP f/2.2 超广角 + 2MP f/2.4 景深传感器和 2MP f/2.4 微距摄像头。前置摄像头选用了一枚 160MP 的 f/2.0 镜头。

其他方面，Reno 3A 支持 IP68 级防水，配备 4025 mAh 电池，USB-C 接口、无快充、支持蓝牙 5.0 和 NFC，运行 ColorOS 7.1 操纵系统，拥有黑白两个配色，售价 39800 日元，约合人民币 2628 元。

IT之家了解到，高通骁龙665是骁龙660的升级版，发布于2019年，制程工艺从14nm提升到了11nm，将GPU升级到了Adreno 610，主频较骁龙660有所降低，但影像性能和AI性能较骁龙660有所提升。

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关键词：OPPO

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