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联想 YOGA 14s 锐龙版下月初预定，15s 有望直接上 Tiger Lake

2020/6/23 17:15:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月23日消息 根据联想笔记本销售@大大乖儿 的消息，联想YOGA 14s 锐龙版将会在下月初预定（或者预约），同时还有Z码，目前只有R7 4800U版本可选。

IT之家曾报道，联想中国区消费笔记本产品规划资深产品经理马志宇层表示联想YOGA 14s最早6月下旬复产。

5月初，联想 YOGA 官方发布消息称因物料供应 / 产能不足，原定于 5 月 11 日的 YOGA 14s 公开预售及 5 月 16 日的公开发售临时取消了，暂定改为 YOGA 官方社群 Z 码销售。

今年4 月底，联想 YOGA 微博公布了 YOGA 14s 锐龙版的价格，R7 4800U/16G/512G 首发价 4999 元，原定于 5 月 11 日公开预售，5 月 16 日公开发售。配置方面，YOGA 14s 锐龙版搭载了 AMD 今年推出的 R7 4800U 处理器，8 核 16 线程，Zen 2 架构，7nm 工艺，核显为 Vega8，配以 16GB 内存和 512GB SSD。

另外，搭载10代酷睿的YOGA 15s也预计无法在两个月内到货，鉴于英特尔即将推出Tiger Lake-U处理器，新款的YOGA 14s/15s锐龙版可能会直接上11代酷睿。

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关键词：联想YOGA

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