AWS 要用 AI 预测 F1 2020 比赛结果，会比章鱼保罗准吗？

6 月 23 日消息，亚马逊云服务（AWS）与 Formula One Group (F1) 在美国西雅图共同宣布，将在 F1 2020 赛季新增六项实时赛车数据。基于 AWS 包括机器学习在内的一系列服务来更好地预测比赛结果。

之前，F1 和 AWS 曾宣布了六项 “F1 Insights（F1 洞见）”，包括驶出速度、预计进站维修策略、进站窗口、对决结果预测、进站策略对决和轮胎性能。此次双方将进一步推出以下六个 “由 AWS 驱动的 F1 Insights”统计数据，这些数据会在本赛季 7 月到 12 月之间以图形形式显示在屏幕上，让车迷对赛道上的瞬间决策和行动以及维修区车队策略师的决策有更深入的理解。

新增加的这六个统计数据维度分别是：

车辆性能得分：单独列示每辆车的性能，方便车迷进行不同车辆的性能对比（将于 7 月 3-5 日在 2020 赛季 F1 奥地利大奖赛上首次亮相）。

终极车手速度比较：基于这项数据，车迷可以将自己喜欢的车手与 1983 年至今的任何车手进行比较，从而确定 F1 史上最快车手（将于 8 月 7-9 日在阿联酋 F1 70 周年大奖赛上首次亮相）。

高速 / 低速过弯性能：这项数据对圈速至关重要，车迷能够比较不同车手以超过 175 千米 / 小时（109 英里 / 小时）的速度驶过最快弯道的表现，以及以低于 125 千米 / 小时（78 英里 / 小时）的速度低速过弯的表现（将于 8 月 28-30 日在 F1 劳力士比利时大奖赛首次亮相）。

车手技能评分：根据影响整体表现的最重要因素，对车手技能进行细分和评分，确定赛道上的最佳 “全能车手”。对排位赛表现、起跑、比赛节奏、轮胎管理和超车 / 防守风格等不同子集进行计算，得出车手的整体评分（将于下半赛季首次亮相）。

车辆 / 车队发展与赛季整体表现：基于车队本赛季各场比赛的累积表现，发掘每支车队的发展情况（将于下半赛季首次亮相）。

排位和比赛节奏预测：从练习赛和排位赛圈数中收集数据，在每场比赛前预测最有可能获胜的车队，这一数据将为周六排位赛和周日正赛增添吸引力和刺激感（将于下半赛季首次亮相）。

为了获取上述的全新统计数据，F1 将在 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）中储存的近 70 年间的历史比赛数据与通过车上和赛道传感器收集的实时比赛数据进行综合分析。

首先，这些实时数据通过 AWS 的实时数据收集、处理和分析服务 Amazon Kinesis 从传感器传输到云上。然后，F1 工程师和科学家将通过 AWS 用于构建、训练和部署机器学习模型的服务 Amazon SageMaker 把这些数据应用于机器学习（ML）模型。

其次，F1 通过在 AWS Lambda 上部署机器学习模型，对比赛表现指标进行实时分析。AWS Lambda 是一项无需预置或管理服务器即可运行代码的计算服务。

所有从数据中获取的洞察结果都将集成到 F1 赛事国际广播的推送中，包括其数字平台 F1.tv，帮助车迷理解车手或车队策略师做出的影响比赛结果的重要瞬间决策和竞赛策略。

总之，最后效果如何，大家不妨拭目以待。要知道章鱼保罗预测世界杯的准确率有 80% 呢。