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《地下城与勇士手游》上线时间确定，6 月 26 日发布

2020/6/23 20:35:26来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月23日消息 《地下城与勇士手游》宣布将于6 月 26 日发布，在此之前官方已经宣布DNF手游的研发已经基本完成，进入了最后的打磨优化阶段。

IT之家了解到，日前腾讯已开启了《地下城与勇士》手游压爆服务器挑战iOS平台招募，以进行压力测试

腾讯此前表示，为了继承端游的体验，开发人员在端游复刻的基础上进行了移动端优化。在画面上，沿用端游的2D像素风帧动画技术并全部进行重新绘制，也保留了端游的技能中断释放机制。

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关键词：地下城手游

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