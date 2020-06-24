苹果 watchOS 7 杀死 Force Touch 功能

IT之家 6 月 24 日消息 苹果公司正在敦促开发者在 watchOS 7 发布前迁移依赖 Force Touch 的应用功能。

新的 watchOS 7 有一些新功能，包括跟踪睡眠、洗手计时器等。不过，新系统似乎也将失去一个之前所有版本都有的功能：Force Touch。Force Touch 允许佩戴者按压 Apple Watch 显示屏以启用一些控制功能，例如更换手表表盘。

现在，苹果的人机界面指南页面指出，Force Touch 将不会迁移到 watchOS 7 上。不仅任何即将推出的 Apple Watch 都不会支持它，将手表更新到 watchOS 7 也将失去对 Force Touch 的支持。

苹果选择在所有 Apple Watch 型号中放弃对 Force Touch 的支持，将确保所有佩戴者拥有一致的体验，无论硬件如何。这一选择也表明，“Apple Watch Series 6”将不会有能够支持 Force Touch 的硬件。

IT之家了解到，苹果在 iPhone XR 及后续发布的 iPhone 上选择放弃对 3D Touch 的支持时，也是类似的选择。后来的 iPhone 只支持 Haptic Touch，需要用户按压一定的时间，而不是重压。