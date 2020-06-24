Facebook 停售「最低价」VR 头盔：专注高端产品

北京时间 6 月 24 日早间消息，据外媒报道，Facebook 周二宣布将停售入门级 Oculus Go 虚拟现实头盔，集中精力发展高端产品。

“我们今年将停售 Oculus Go，从而对改进 Quest 和 Rift 加倍下注。”该公司在博客中写道。

Facebook 于 2018 年 5 月开始出售 Oculus Go 虚拟现实头盔，起价为 199 美元。这是一款一体机：它无需借助电脑或智能手机，即可自行处理数据。自那以后，Facebook 还推出了 399 美元的高端一体化虚拟现实头盔和需要与电脑配合使用的 Rift S，后者售价也是 399 美元。

“Oculus Go 的成功首次证明了一体机也可以提供高度沉浸的体验。”该公司在博客中写道。

该公司并未披露虚拟现实头盔的销量，但在 2020 年第一季度的业绩中披露，其非广告业务收入为 2.97 亿美元，其中就包括 Oculus。这一数据同比增长 80%。

据市场研究公司 SuperData 估计，Facebook2020 年第一季度的 Oculus Go 出货量为 5.5 万台，而 Quest 出货量为 14.1 万台，Rift 和 Rift S 合并出货量为 8.7 万台。

Facebook 停售 Oculus Go 的决定正值该公司宣布收购 Ready at Dawn 工作室之际。这也是 Facebook 过去一年大举收购的众多虚拟现实工作室中的一家。

Facebook 表示，该公司还将在 2022 年继续为 Oculus Go 提供补丁，但不再推出新功能。Facebook 也将在 2020 年 12 月 4 日后停止接收 Oculus Go 新应用和老应用更新。