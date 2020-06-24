美股连续上涨：苹果股价创新高，瑞幸再收退市通知大跌 12%

6 月 24 日消息，据外媒报道，美国时间周二，美股连续第二天上涨，但收盘时涨幅有所回落，因市场担心美国部分州的新冠病例增加可能抑制经济活动；纳斯达克综合指数再创新高，苹果带领科技龙头股股价走高，投资者对苹果在全球开发者大会上宣布的一系列消息表示欢迎。

以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘于 10131.37 点，上涨 0.74%，连续第八个交易日上涨，创下自去年 12 月以来最长的连续上涨纪录；道琼斯指数收于 26156.10 点，上涨 131.14 点，涨幅 0.50%；标准普尔 500 指数收于 3131.29 点，上涨 0.43%。

在美股周二交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 366.53 美元，上涨 2.13%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1464.41 美元，上涨 0.86%；亚马逊收于 2764.41 美元，上涨 1.86%；微软收于 201.91 美元，上涨 0.67%；Facebook 收于 242.24 美元，上涨 1.26%；甲骨文收于 55.19 美元，上涨 0.13%；IBM 收于 119.41 美元，下跌 1.37%；奈飞（Netflix）收于 466.26 美元，下跌 0.38%；特斯拉收于 1001.78 美元，上涨 0.75%；推特（Twitter）跌 1.67%，优步（Uber）涨 1.13%；Lyft 涨 3.94%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，英特尔收于 59.92 美元，下跌 0.28%；英伟达收于 378.00 美元，下跌 0.81%；博通收于 311.30 美元，下跌 0.71%；德州仪器收于 126.62 美元，上涨 1.11%；高通收于 89.35 美元，上涨 0.25%；AMD 收于 53.99 美元，下跌 1.41%；美光科技跌 2.56%；应用材料公司跌 0.70%。

在美国上市的主要中概股多数上涨，网易收于 435.07 美元，上涨 4.03%；阿里巴巴收于 228.75 美元，上涨 3.32%；京东收于 59.92 美元，上涨 1.40%；拼多多收于 83.64 美元，上涨 2.26%；哔哩哔哩收于 44.64 美元，上涨 4.08%；好未来收于 67.60 美元，上涨 1.26%；爱奇艺收于 23.75 美元，下跌 2.14%；跟谁学收于 58.50 美元，上涨 4.26%；微博收于 34.18 美元，上涨 0.83%；新浪跌 1.45%；搜狐涨 3.75%；搜狗涨 3.51%；携程涨 1.45%；前程无忧跌 0.06%；汽车之家跌 0.78%；58 同城跌 0.42%；蔚来跌 2.69%；金山云涨 14.97%，瑞幸咖啡跌 12.26%。

苹果股价周二创下历史新高，市值达到 1.589 万亿美元。苹果在 23 日的 WWDC2020 上宣布五大 OS 全新升级并官宣抛弃英特尔使用自研 Mac 芯片。

瑞银分析师蒂莫西 · 阿库里（Timothy Arcuri）表示，放弃使用英特尔芯片是苹果在移动和 Mac 产品多年融合后，其垂直整合战略的延续。阿库里将苹果的目标股价从每股 325 美元上调至 400 美元。新的目标价意味着较周一收盘价 358.87 美元上涨 11%。