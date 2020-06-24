苹果自研 Mac 芯片，iPhone 处理器的成功能否复制？

6 月 23 日，苹果在 WWDC2020 上宣布 Mac 系列产品将转换到苹果自研的 Arm 处理器。发布会上，苹果用一台基于 A12Z 芯片的电脑展示了微软适配的 Office 和 Adobe 的 Photoshop，同时也运行了苹果自己的 Final Cut Pro X 和 Logic Pro X。这意味着苹果即将结束同英特尔长达十五年的合作关系，在打造自己的生态链上更进一步。

苹果计划在今年年底前推出首款搭载苹果自研芯片的 Mac 电脑，并在两年内完成过渡。这颗基于 ARM 的 PC 处理器，究竟是会助力苹果走上芯片完全自研的道路，还是只是一次试图摆脱英特尔的尝试？

Arm 架构 PC 已经上市

Arm 架构因其独特的授权策略和低功耗高性能特点，在移动端广受欢迎，无论是高通骁龙还是海思麒麟，这些基于 Arm 架构定制的 SoC 都一次又一次助力智能手机实现新突破。而在 PC 端领域，目前的 PC 处理器大多数都使用的英特尔的 X86 架构，基于 Arm 架构的 PC 处理器，只有少数厂商有尝鲜之作。

以骁龙 8cx 为例，2018 年年底，高通推出全球首款 7nm PC 平台——骁龙 8cx 计算平台，同前代产品相比，该平台搭载了高通 Adreno 680 GPU，性能提升两倍，效率提高 60%，同时集成了 8 个 Kryo 495 CPU（4 个性能内核和 4 个效率内核），并配备 10MB 的缓存。

根据高通的说法，该款处理器具备持久的电池续航的能力和数千兆比特连接的强大计算能力，将 LTE 引入笔记本，即使是在比较恶劣的网络环境下，也能将数据吞吐量提高多达 70%，满足客户随时随地高效工作和娱乐的要求。此外，骁龙 8cx 也支持高级视频格式的硬件加速。

目前，已有搭载基于骁龙 8cx 处理器定制的 Surface SQ1 处理器的微软 Surface Pro X 笔记本上市，此外，联想也于今年一月发布了搭载 5G 版本的高通骁龙 8cx 处理器的联想 Flex 5G 笔记本。

尽管 Arm 架构处理器还未在 PC 端得到广泛应用，但骁龙 8cx 的诞生及应用已表明其可行性，基于骁龙 8cx 的笔记本续航能力强，更加轻量化。

封闭生态的成功给予苹果的信心

纵观苹果的发展史，此次 Mac 芯片迁移是苹果闭源战略的延续，从 iOS 诞生时起，苹果就开始了软件闭源的漫漫长路，iOS 在经历了十年的发展后，苹果形成了自己的完备的软件生态，但基于 iOS 的闭环生态基本只覆盖娱乐休闲。此后，苹果一方面基于平板和手机的差异化需求，另一方面向生产力领域进军，于 2018 年将 iPad 操作系统独立出来，从理论上给出了一套基于苹果系统的日常解决方案，基本完成软件层面的闭源。

苹果在软件层面闭源以及 A 系列处理器上的谨慎与成功，不得不让我们对其硬件层面的生态打造抱有期待。

苹果在 WDCC 上用目前 ipad pro 所使用的芯片 A12Z 进行演示，并表明最新发布的 macOS Big Sur 能够 A12Z 上运行，这也就意味着苹果在系统上已经做好了准备。

不过，对于这款将要用于 Mac 的自研芯片，苹果并没有公布其名称和具体参数，尚不清楚其具体速度和电池寿命，无法对其作出确切的评估。根据苹果的说法，使用自研芯片能够提升每瓦特性能，从而提升 Mac 的续航能力。对于 iOS 和 iPadOS 的开发人员而言，更容易重写在其应用程序，使其在 Mac 上运行。此外，苹果公司能够使用台积电生产的 Mac 处理器而不是英特尔处理器，即使算上研发费用，也将节省了一大笔开支。

雷锋网小结

尽管对于此次 Mac 处理器的迁移，还存在许多未知数，但基于苹果在 Arm 架构上深耕的成果和在闭源生态建设上有目共睹的成功，苹果宣布自研 Arm 架构的桌面级处理器被赋予了更高的期待。

同样值得注意的是，全球 PC 市场增长乏力，苹果在迁移 Mac 芯片的同时可能也要面临增长乏力的困境。