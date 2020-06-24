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微软 Microsoft Edge 未经允许静默导入 Firefox 数据

2020/6/24 10:15:56来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

有用户发现通过 Windows Update 更新到设备的新版 Edge 会出现从 Firefox 导入数据的情况，即便用户未授权 Edge 进行此操作。

根据 krankie 的描述，微软在 UI 方面设计了一些元素来 “欺骗和误导”用户。更新完系统，待 Edge 安装完成后，微软会显示一个最大化的 Edge 窗口给用户，但它会先弹出一个只包含 "Get Started" 按钮的模态对话框。因此用户无法直接关闭 Edge 也无法关闭模态对话框。唯一的选择是使用任务管理器来杀死此进程。不过即便关闭了它，Edge 也会自动固定到任务栏上。

image.png

最后他还提到，新版 Edge 未经用户允许就从其他浏览器中导入数据。

“除非通过任务管理器关闭它而不是执行强制设置，否则无论如何它都会复制数据，最糟糕的是大多数人永远不会知道 Edge 在做什么，因为他们再也不会打开它。

除此之外，微软还会取消系统的默认浏览器设置，所以当用户点击一个 URL 时，需要重新选择默认浏览器。

微软对此一直保持沉默。因此，尽管最初的向导实际上是由用户手动杀死的，但到目前为止，仍不知道将 Edge 数据导入 Firefox 数据的原因。

至于微软是否会承认错误，并在后续更新中作出调整，不妨拭目而待。

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关键词：微软

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