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戴尔考虑剥离云软件公司 VMware 500 亿美元股份，或收购剩余股份

2020/6/24 10:19:23来源：TechWeb作者：辣椒客责编：西瓜/实习评论：

6 月 24 日消息，据国外媒体报道，戴尔正在考虑剥离持有的云软件公司 VMware 的股份，收购剩余股份进而完全控制这一公司也是选项之一。

VMware 创立于 1998 年，是一家企业软件公司，软件涵盖计算、云计算、网络连接和安全性、数字化工作空间等领域，致力于通过边缘计算、人工智能、区块链、机器学习等颠覆性技术解决客户面临的最严峻的挑战，目前是全球领先的云基础设施和移动业务厂商。

成立之后的第 5 年，也就是 2003 年，VMware 被 EMC（易安信）以 6.35 亿美元现金收购，戴尔则是通过收购 EMC，获得了 VMware 的股份，戴尔收购 EMC 的交易在 2016 年的 9 月 7 日完成，耗资约 670 亿美元。

戴尔目前持有 VMware 大部分的股份，VMware 的文件显示，截至今年 5 月 1 日，戴尔公司持有 80.6% 的流通股，拥有流通股 97.4% 的综合投票权。

周二美国股市收盘时，VMware 的市值为 625.35 亿美元，照此计算，戴尔所持股份的市值就超过了 500 亿美元

而在周二美国股市收盘时的，戴尔的市值为 363.07 亿美元，不到 VMware 的六成。

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关键词：戴尔

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