《英雄联盟》泳池派对 2020 即将开启 泳池派对宝典同步上线

IT之家6月24日消息 据《英雄联盟》官网消息，英雄联盟泳池派对 2020 即将开启，新增嘉文四世、辛德拉、黑默丁格、塔莉垭和奥莉安娜。此外，泳池派对宝典也将同步上线。

▲ 泳池派对辛德拉、黑默丁格、嘉文四世

▲ 泳池派对塔莉垭、奥莉安娜

IT之家了解到，泳池派对宝典 2020 将于2020 年 6 月 24 日 16:00～2020 年 7 月 22 日 9:59期间限时开启。

活动期间，玩家可通过完成任务提升宝典等级从而免费获得永久皮肤宝箱、蓝色精萃、海克斯科技钥匙碎片和期限皮肤宝箱。

此外，玩家也可以付费解锁 “泳池派对宝典”，通过宝典获得【泳池派对 塔莉垭】(25 级)、【泳池派对 奥莉安娜】(50 级)以及其他皮肤和至臻点奖励。

以下为泳池派对任务：

- 每日激战：完成 3 局 PvP 模式 (召唤师峡谷、大乱斗或云顶之弈)对局奖励 5 水花

- 召唤师峡谷 (匹配 / 排位)：胜利 6 水花 / 失败 3 水花

- 极地大乱斗 (匹配)：胜利 4 水花 / 失败 2 水花

- 云顶之弈 (匹配 / 排位)：第 1~2 名，6 水花 ; 第 3~4 名，4 水花 ; 第 5~8 名，2 水花

此外，玩家可通过购买 “泳池派对狂欢加成 “加速水花获取速度 (仅可购买一次)。