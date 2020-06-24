能开进汽车！华为全球最大旗舰店开门迎客

在寸土寸金的上海南京东路，华为开了一家大到能停汽车的店。6 月 24 日，华为上海南京东路旗舰店今日正式开业，坐落于 “中华商业第一街”南京东路的南京大楼，营业面积近 5000 平方米，是华为迄今为止全球最大的旗舰店。

作为上海二级历史保护建筑，南京大楼曾是上海滩风靡一时的老介福绸缎局，见证了上海滩百年来的商业起伏。现在，华为用现代设计和材料对原建筑的 Art Deco 装饰进行了修缮和改造。

华为消费者业务 CEO 余承东表示，“华为一直非常珍惜与消费者的连接和沟通，它不仅仅是简单的买卖关系，更是一种朋友的关系，旗舰店为消费者、客户、开发者提供了一个连接的场所。”

“随着万物互联时代的到来，华为还创新地加入了全球全场景智慧生活体验区，消费者可以零距离探索未来无处不在、无所不联的全场景智慧生活。”

旗舰店一楼是产品体验区，二楼为全场景体验区。一楼除产品体验桌之外，墙面的壁柜按照消费者最常用的十二个场景进行陈列。

二楼独创的全场景体验区分为智能家居、移动办公、运动健康、智慧出行、影音娱乐等五大场景，消费者在这里可以体验到 “一键切换居家模式”、“多屏协同”、“智慧步道”、“畅连”、“智慧出行”等智慧生活。

“在 5G 和 AI 技术的驱动下，全场景智慧化的生活体验已经成为一种可能。而正是因为这种体验很难通过语言描述让消费者获得感知，所以我们通过全球旗舰店给大家提供更为全面、丰富的体验场景，让我们一起都能体会到未来智慧生活的美好与便捷。”华为消费者业务 CMO 朱勇刚说。

据介绍，旗舰店每天都会举办免费的讲座活动，每周提供 60 多堂影像、编程、运动健康、音乐等主题的日程，每个月还会邀请当地艺术家、国际级技术达人、创作人等举办艺术沙龙、分享会、开发者说等系列活动。

同时，该店的店员来自各行各业，有运动达人、音乐达人、舞蹈达人、Vlog 博主等，店内可提供近 10 门语言服务，涵盖上海方言。