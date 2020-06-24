谷歌为研发新冠病毒药物提供大规模并行计算工作

作为全球 Big Pharma 合作的一部分，数字分子设计师 Schrödinger 正在与 Google 的云计算部门合作，扩大对新型冠状病毒的研究力度，以筛选出潜在的抗病毒药物。

对于参与 COVID-19 计划（其中还包括 Takeda，Novartis，Gilead 和 WuXi AppTec）的一部分，Schrödinger 计划每周虚拟评估数十亿个小分子，以寻找可能与不同蛋白质靶标匹配的小分子。

Google Cloud 向该项目提供了新的大量并行计算资源捐款，该项目将为自由能评估和其他基于物理的建模应用程序总计进行约 1600 万小时（或 1,826 年）的计算工作。

随着数千个处理器同时运行，Schrödinger 希望将更传统的药物发现工作节省数月至数年。在发现阶段之后，该计划的合作伙伴将通过优化，合成和临床测试来携带铅分子。

Google Cloud 医疗保健产品管理总监 Joe Corkery 说 “像所有在这个联盟的合作伙伴，我们理解 COVID-19 带来的重大的公共卫生挑战，我们很自豪能够成为促进我们的计算能力，加快新疗法的潜在鉴定对抗病毒的斗争中，” 。

Schrödinger 先前于 3 月初与 Google Cloud 进行了合作，并计划使用数千个处理器为其分子建模平台提供动力。该公司计划首先专注于将小分子抑制剂用于 DNA 损伤反应途径和相关癌症的靶标，并于明年上半年启动临床前研究。

Schrödinger 首席技术官 Pat 表示：“ Google Cloud 一直是我们的重要技术合作伙伴，因为我们在合作和内部药物发现计划中不断突破计算建模的局限，以更快的速度和更低的成本鉴定出高质量的分子。”洛顿。

洛顿补充说：“我们很高兴能够将这种大胆的化学勘探方法扩展到 COVID-19 项目，这对全球公共卫生至关重要。” “通过计算机发现高质量的新颖分子需要强大的计算能力，而 Google Cloud 的 GPU 信誉对这项工作至关重要。”