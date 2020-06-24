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苹果 macOS Big Sur 取消「节能」板块：取而代之的是「电池」

2020/6/24 13:46:32来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：懒猫评论：

macOS Big Sur 取消了 “系统偏好设置”中的 “节能”板块，并将其替换为新的 “电池”板块，这一部分扩展了 Mac 的电池报告功能

一项新的使用历史记录功能提供了有关 Mac 在过去 24 小时或过去 10 天内的电池电量的详细信息，分为 “电池电量”和 “屏幕使用情况”，以便您查看电池的性能信息。

目前似乎没有 iOS 上使用最多的应用的详细清单，但它确实可以更好地了解随着时间的推移电池电量是如何消耗的。

除 “使用历史记录”部分外，还有 “电池和电源适配器”部分，它们取代了之前通过 “节能”板块提供的功能。您可以选择何时关闭显示器，启用或禁用电源休眠等功能，并根据电池使用情况和连接电源后的使用情况来拆分设置，日程安排功能也存在于此。

在菜单栏中，单击电池图标现在可以估计剩余电池电量，该功能已于 2016 年从 macOS Sierra 中删除。当时，苹果表示 macOS Sierra 中的电池指示器不准确，导致有关电池性能的信息出现混乱。

菜单栏的电池图标还显示能耗很高的应用，如 macOS Catalina 中一样，并且它提供了打开 “电池偏好设置”的选项。但是，菜单栏中似乎没有可选择显示（或隐藏）当前电量百分比的选项。

目前，macOS Big Sur 仅限于开发人员使用，今年 7 月将提供公测 Beta 版。

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关键词：苹果

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