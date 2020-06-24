苹果 iOS 14 尝鲜体验：亮点不仅仅是小组件主界面

IT之家6月24日消息 WWDC 2020上，苹果 iOS 14 已经发布，带来了许多新功能，诸如全新的主屏幕、采用紧凑 UI 设计的来电和 Siri 界面、能自动在设备间智能切换的 AirPods、更快更全面的 Safari、全新的 App Clips 小程序等。

虽然这些新功能很诱人，但面向普通用户的正式版要等到秋季才会到来，苹果刚发布的只是第一个开发者测试版，难免存在某些影响体验的漏洞，例如更新后设备发烫、占用过多存储空间、微信无法选定聊天框中的文本（需要双指才行）、地图应用导航无法加载、某些应用存在闪退现象、微信打开某些小程序会闪退等。

因此首个开发者测试版并不推荐所有人都尝鲜，但你仍然可以通过这篇文章一览 iOS 14 的亮点功能来「解解馋」。

▎主屏幕

自从 iOS 诞生以来，主屏幕的应用网格布局就一直没有发生过重大变化，对用户而言，这种常年不变的 UI 有利于降低学习成本，但同时也容易产生审美疲劳。

所以 iOS 14 带来了全新的主屏幕 UI 设计，在传统的应用网格布局基础上，加入了「小组件」。

虽然小组件早在前几个版本中就已经存在于负一屏的「今天」视图中，但 iOS 14 对整个小组件功能进行了升级，不仅采用了全新设计，支持拖放到主屏幕，而且不同小组件还支持选择不同的尺寸，不同组件甚至支持「折叠」。

此外，iOS 14 还加入了一个全新的「智能折叠」组件，里面会同时存在几个你经常使用的组件，你可以通过上下滑动在选择不同组件，系统也会分析你的使用习惯，在特定的时间或地点打开对应的组件，这一点和 「Siri 建议」有几分相似。

除了小组件，iOS 14 主屏幕的变化还包括加入了全新的「App 资源库」列表，这里会根据类型自动为你归类设备上的所有应用，而位于顶部的「建议」「最近添加」则分别是根据系统建议和最新安装到设备上的应用来划分的。

「App 资源库」中的每个文件夹都采用「三大一小」的布局，你可以点击三个大图标来直接打开某个应用，点击右下角的小图标则可以进入文件夹查看更多应用。

在 App 资源库的加持下，现在 iOS 14 的主屏幕支持隐藏页面，进入主屏幕编辑页面后，点击底部的图标即可隐藏 / 显示不同主屏幕页面。

此外，iOS 14 还加入了「画中画」功能，后台播放的视频能够直接以小窗的形式出现在主屏幕或者其他应用中，提高了多任务效率。目前支持的应用除了苹果自家的几个应用外（Apple TV、Safari、Apple Music 等），Netflix、哔哩哔哩等第三方应用也都支持，但部分应用仍需要等待开发者进行适配。

Siri 和来电提醒也采用了更为紧凑的设计，呼出 Siri 以及来电提醒不再占用整个屏幕，现在呼出 Siri 会在屏幕底部出现一枚「圆球」，得到的回复也仅显示在顶部；同样地，来电提醒现在只会在顶部以横幅的形式提醒，接听或者直接下拉横幅会出现更多通话功能。

▎自带应用

苹果官方的几个应用也在 iOS 14/iPadOS 14 中得到升级，包括地图、Safari、翻译、信息、相机、天气、家庭等。

丨地图：地图应用在 iOS 14 中的升级重点包括两个方面，分别是更好用的地点推荐，以及更环保的出行体验。前者将包括一个全新的「指南」功能，苹果将和全球不同品牌合作，在地图应用中提供全面的地点推荐，用户可以通过指南获得不同的餐厅、景点、商场等地点。「指南」功能将于未来率先在旧金山、纽约、伦敦、洛杉矶等城市开启，之后会推广到全球更多城市。

为了推行更低碳的出行方式，iOS 14 的地图应用优化了骑行和电动车出行的体验。在纽约、洛杉矶、旧金山湾区、上海、北京五座城市选择骑行出行后，用户可以在出发页面查看路线的海拔落差、是否经过拥堵路段、是否需要爬楼梯，并且在经过陡坡时还会自动提醒。

而针对日渐流行的电动车，地图应用也增加了对电动车出行路线规划的支持，例如列出地图或行程中的充电站；记录车辆剩余电量和行程中的能耗，以便沿着行程自动导航前往与车辆兼容的充电站。

针对中国用户，iOS 14 的地图应用还允许用户提前设置自己的车牌号，以方便在限行时间或路段之前提醒用户。

丨 Safari：iOS 14 中 Safari 最大的升级时加入了网页翻译功能，只需点击地址栏中的翻译图标即可将整个网页翻译成其他语言，目前支持的语言分别有英语、西班牙语、中文、法语、德语、俄语、巴西葡萄牙语。但 Safari 内置的翻译功能目前还无法在全球使用，只有美国和加拿大两个国家的用户率先支持，未来可能会推广至全球其他国家和地区。（你也可以将设备的地区切换到这两个国家来尝鲜）

丨翻译：虽然 Safari 的翻译功能暂时没有面向全球推出，但如果你有翻译的需求，或许可以试试这个随 iOS 14 登场的全新「翻译」应用。

以往通过 iOS 原生应用进行翻译时往往都需要通过 Siri 完成，但这种情况只适合一些短语的翻译，对于更佳完整的对话翻译往往无法胜任。苹果认为「多语言之间的对话应该自然、轻松，并能够保持私密性」，新的「翻译」应用因此诞生。

借助设备端的机器学习技术和神经网络引擎技术，翻译应用支持文本和语音在十一种语言之间的翻译，包括英语、中文普通话、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、葡萄牙语 (巴西) 和阿拉伯语。你也可以提前下载不通语言的翻译包，这样即使在离线状态下也能随时进行翻译。

将设备调至横屏模式还能打开「对话模式」，这是翻译应用会切换至并排视图，这样能够方便两个语言不通的人更轻松地了解在对话中应跟进屏幕的哪个区域

丨信息：信息应用也在 iOS 14/iPadOS 14 中得到升级，现在你最多可以将九个聊天框置顶到对话列表中，在多人群组对话中也可以「提及（@）」别人，并针对某个对话进行针对性回复等等。

丨相机：虽然发布会上没提到，但相机在 iOS 14 中也获得了几项不错的升级，例如现在照片连拍速度更快，拍摄的照片也更多；iPhone XS 系列和 iPhone XR 也获得了 QuickTake 快录功能；iPhone 11 系列在拍摄夜间照片时，屏幕正中央将出现水平仪，帮助你在拍摄过程中保持平衡；曝光补偿和对焦可以分别锁定；前置摄像头支持自动镜像等等。

丨家庭：iOS 14 的控制中心中，现在可以显示更加详细的家庭控制模块，家庭应用的顶部也加入了可视化的屋内状况，例如屋内温度，门锁状态等，方便更快速做出调整。此外，在首次添加智能家居设备时，会弹出建议的自动化设置，方便新手完成设置。

▎还有这些发布会未提到的功能

丨隐私：iOS 14 还升级了隐私保护功能，现在一旦有应用调用了设备的相机或麦克风，状态栏顶部就会出现蓝色 / 黄色小点，同时控制中心也会提醒你哪个应用调用了相机 / 麦克风。

同样会提醒用户的还有剪贴板，一旦有应用读取了剪贴板的内容，屏幕顶部便会弹出横幅进行提醒。

照片授权现在可以只授权读取特定相册，而不是和应用或开发者共享整个相图库。

丨 Emoji 表情：现在支持文字搜索，可以快速找到想用的 Emoji 表情

丨辅助功能：辅助功能中加入了新的「轻点背面」功能，轻点 iPhone 背面两下或三下即可完成特定操作，例如调低音量、截屏、静音、锁定屏幕、Siri 等。（但该功能误触率较高）

丨五笔输入法：iOS 14 加入对中文五笔输入法的支持。

丨订阅服务支持家庭共享：iOS 14 将允许用户订阅在家庭成员之间共享。

丨默认应用：iOS 14 支持更改默认的浏览器和邮件应用，但目前还未在第一个开发者测试版中实装。