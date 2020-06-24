苹果 iOS 14 中有哪些发布会上没有提到的 “小惊喜”？

摘要

轻点背面、耳机调节、保留曝光设置、镜像前置镜头 ......

苹果 WWDC 2020 大会上最重磅的消息，无疑是 Mac 要改用自研芯片了，往年最受关注的 iOS 反而成了陪衬。不过自研芯片这件事在大众眼里感知不强，所以当天的微博热搜仍然是 iOS 14。

很多人吐槽 iOS 14 没亮点，更新的都是 Android 上已有的功能。这一方面当然与安卓阵营这几年的迅猛发展有关，还有一个原因就是苹果很可能没有把一些新功能放在第一个测试版中。

无论如何，iOS 14 依然是本次最受关注的系统更新。关于发布会上提到的一些功能点我们已经在汇总文章中有过介绍，但这并不是 iOS 14 的全部，今天极客之选（微信：GeekChoice）就来盘点一下，iOS 14 中那些在发布会上没有提到的功能点。

敲击后壳触发操作

第一个功能藏在辅助功能里，触控中多了一个「轻点背面」的选项，可以设置轻点两下、三下，可选操作包括截屏、锁定屏幕、快捷指令等。设置好后，你只需要用手指敲击手机背面，就能触发相应操作。

这个功能藏在辅助功能中，其实不是提供给大众的，经过我们的实际测试，它的误触问题十分严重。它的原理基本上就是识别手机传感器的轻微抖动，之前有个叫《Fast like a fox》的跑酷游戏也是用类似的原理。这个功能并不适用于日常操作，建议关掉。

耳机功能优化

iOS 14 中增加了一系列与耳机相关的功能。首先是连接耳机后，会在屏幕上方出现连接成功的提示。

设置 - 声音与触感中多了「降低高音量」的选项，可以设置分贝级，手机分析音频后会自动降低高音量。

辅助功能 - 音频 / 视觉中多了「耳机调节」的选项，可以在系统中调节苹果耳机（包括 Beats 品牌）的音频偏好。

AirPods 也支持「优化电池充电」，并且会在低电量时弹出通知提示。

拍照功能优化

根据苹果官网的介绍，iOS 14 中拍照速度有了大幅度提升，相机设置中还多了一个「优先快速拍摄」的选项，可以在快速按下快门时智能调整图像质量，适用于快速抢拍的场景。

还有「镜像前置镜头」的选项，用 iPhone 自拍时终于可以正常了。

保留设置里多了「曝光调整」，开启后会保留设置好的曝光值，继续拍摄。XS（包括 XR）之后的机型还可以分别保留特定镜头的曝光和对焦。（不过我们用 XR 没有试出来，可能存在 bug。）

「快录」功能现在下放到了 XS 系列上，可以通过长按音量上键触发，想恢复成连拍操作的话在设置中打开此选项即可。

录制视频时右上角可以快速切换分辨率、帧率。

快速返回层级

设置选项中经常有好几个层级，现在只要长按左上角的返回键，就会弹出层级选项，快速切换。

App Store 应用显示更多信息

App Store 中会显示开发者、语言、大小等更多选项。