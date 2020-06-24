内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

三星 Odyssey G9 上市：首款支持双 QHD 分辨率的显示器

2020/6/24 22:14:44来源：威锋网作者：纳森森森责编：孤城评论：

今年早些时候，三星在 CES 上展示了其 Odyssey 系列电竞显示器。虽然 Odyssey G7 和 Odyssey G9 显示器已经在美国进入预定状态，但只有 G7 在韩国上市。现在，该公司终于在全球推出了 Odyssey G9。

三星 Odyssey G9 的售价为 190 万韩元（约合 11177 元），它是全球首款支持双 QHD 分辨率的显示器，与 NVIDIA G-Sync 兼容，曲率为 1000R。该新款电竞显示器也是全球首款支持 HDR10+ 的显示器，这要归功于其具有 DisplayHDR 1000 认证的 QLED 面板。

这款高端电竞显示器因其独特的弯曲设计而获得了 CES 2020 年计算机外围设备和配件类别的创新奖。Odyssey G9 采用 49 英寸弧形 QLED 面板，分辨率为 5120×1440，长宽比为 32：9。

此外，它具有 240Hz 的高刷新率，响应时间为 1ms，峰值亮度为 1000 尼特。该显示器还覆盖了 95%的 DCI-P3 色域，并且与 NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro 兼容。显示器还可以根据用户要求进行旋转和倾斜。

在端口方面，Odyssey G9 具有两个 DisplayPort 1.4 端口，一个 HDMI 2.0 端口，三个 USB 3.0 端口和一个耳机插孔。此外，显示器还提供黑色均衡器和虚拟瞄准点等功能。

它也是业内首款获得莱茵认证颁发的 1000R 曲面显示器和眼睛舒适认证的最佳评级的显示器。Odyssey G9 以白色为主体，但背面带有 Infinity Core 发光区域。该区域支持 52 种颜色和 5 种不同的照明效果。

这款电竞显示器，是电竞玩家的理想选择吗？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星显示器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    