Flash 官宣停止运营！中国特供版值得继续使用吗

最近，关于 Flash 死亡的话题又再次引起了热议。早前 Flash Player 的东家 Adobe 就已经确认，将会在 2020 年 12 月 31 日彻底停止支持 Flash Player，Flash Player 迎来生命终点（EOL）。Adobe 在其官网上确认，Flash Player 将不再获得任何包括安全更新在内的技术支持，用户应该在 EOL 日期之前卸载 Flash。

Flash 将停止运营，但中国特供版除外？

然而，Adobe 同时在新浪微博上表示，Adobe 将会继续与重橙网络合作并支持其在中国大陆地区对 Flash Player 的独家发行与维护，该合作仅限中国大陆地区。换言之，Flash Player 特别为中国制作了一个 “特供版”，这到底是个怎么样的存在？值不值得继续使用？今天就来谈谈吧。

Flash Player 为何要迎来终结？

作为曾经网络上的大红人，Flash Player 退役终究是一件令人唏嘘的事情。在早年，FlashFlash 诞生于 1996 年，为仍处于雏形的互联网带来了更丰富的交互、更多样的色彩、更动感的视觉，是否使用 Flash，甚至一度成为网页是否先进的标准——看看多少网页开发的书籍都是 Flash 教程，就能得以一窥 Flash 当年的江湖地位。

服务 13 亿用户的口号，还是名副其实的

然而，时代在变迁，Flash Player 已经难以在移动互联网时代继续高歌猛进。当你苹果 iOS 首度吹响了抛弃 Flash Player 的号角，乔布斯当年为此甚至发布了一封 “Flash 之我见（Thoughts on Flash）” 的长篇公开信，信中抨击了 Flash Player 的种种缺点，具体如下：

· 安全性差，被赛门铁克公司列为 2009 年最差安全记录之一；

· 稳定性不好，导致 Mac 电脑死机；

· 迟迟未推出移动版，导致手机等移动设备访问 Flash 视频网站时消耗了大量额外的电力；

·Flash 主要的操作习惯均为鼠标定制，在多点触摸操作方式中，大量 Flash 网站需要重写

时至今日，Flash Player 依然保留着这些缺点。而随着 HTML5 的崛起，Flash 的功能也早不再是独步江湖，无论是视频播放，还是多媒体交互，HTML5 都能做得更好。无论在功能还是性能上，Flash 对比 HTML5 都没有优势。

业界对这些情况是早有了解的。在 iOS 拒绝 Flash 登陆后，Android 和 WP 也随之宣布不再支持 Flash Player。而在桌面平台上，Flash Player 也走到了尽头，无论是 Chrome、Firefox 还是 Edge，都对 Flash 发出了最后通牒。

无论从兼容、功能、效率、安全的角度出发，Flash 都已经跟不上时代，它被淘汰自然也就理所当然了。

中国特供的 Flash 值得继续使用吗？

由于国情，中国的互联网生态对 Flash 的依赖是比较重的。国内仍有不少老旧的网络系统，需要借助 Flash 来实现办公、登录、上传数据等功能。此情此景下，Adobe 和重橙网络合作，推出中国特供版的 Flash，就有了其合理之处。

Adobe 表示，这是为了支持中国大陆地区市场特有的发行渠道、用户习惯和企业、开发者和游戏社区。然而用户对此是否买账？未必。

在 Adobe 的官方微博下，出现了大量负面评论，不少网友都并不欢迎 Flash 中国特供版，还有人将其斥为 “流氓软件”。出现这样的情况其实是可以理解的，因为从 2018 年重橙代理 Flash 一来，中国地区特供的 Flash 就已经带上了一些强硬的推广风气。

Adobe 微博的评论区中，大家并不欢迎 Flash 中国特供版

例如，当你更新完 Flash 后，就会弹出一个推广网页，其中的内容可以说非常 “屠龙宝刀点击就送”了。又例如，Flash 之前还干过捆绑 2144 游戏中心、强行运行 FlashHelperService 进程之类的事情，很多作风已经带有流氓软件的特征。在这样的情形下，人们自然会对中国特供版 Flash 产生不信任。

Flash 更新后弹出的游戏推广页面

另一方面，Flash 本身作为落后的互联网技术，用特供版来苟延残喘，这是否逆潮流而行？如果让 Flash 彻底退役，倒逼依赖 Flash 的各类网络系统来革新，会不会是更合理的做法？这是很值得探讨的问题。

总结

作为旧时代的产物，Flash 的退役是合乎情理的。但国内的一些互联网系统仍依赖 Flash，中国特供版的 Flash 依旧有用武之地。

微软 Win10 内置 Flash，会推送补丁修复 Flash 漏洞

另外，目前 Windows 10 仍内置 Flash Player，而且会通过 Windows Update 推送相应更新，如果你想要避免 Flash 带来的弹窗等问题，使用 Win10 内置的 Flash 或许是更好的选择。当然，在 Adobe 停止 Flash 的技术支持后，或许 Win10 的 Flash 更新推送也会停止，但国内特供的 Flash 就会有安全补丁推送吗？重橙网络是否有修补 Flash 漏洞的能力？我们拭目以待吧。