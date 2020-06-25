内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Red Hat 报告了一个安全问题，可导致 DoS

2020/6/25 7:53:43来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

Red Hat 近日报告了一个内核中的安全问题，根据描述，Red Hat 内核在 “关联数据的身份验证加密”（AEAD，Authenticated Encryption with Associated Data）中存在缺陷，这是一种加密技术。具体是在 IPsec 加密算法模块 authenc 的 crypto/authenc.c 中的 crypto_authenc_extractkeys 中发现了缓冲区超读漏洞。当有效载荷大于 4 字节且未遵循 4 字节对齐边界准则时，它将导致缓冲区超读威胁，从而导致系统崩溃。此漏洞使具有用户特权的本地攻击者可以执行拒绝服务。

目前该漏洞已录入 CVE-2020-10769。

不过该问题在 17 个月前也就是 19 年 1 月的 Linux LTS 内核上游中已经修复过了，详情见 https://lkml.org/lkml/2019/1/21/675。

并且在 14 个月前，该问题的回归测试也已经提交到了 LTP（Linux Test Project，Linux 测试项目），此次发现这一特定下游问题，应当是 LTP 测试未通过导致的。因此报告安全的邮件中提醒：“大多数 Linux 内核已经修复了这一错误，而没有在 LTP 中添加回归测试，这意味着挑选特定内核补丁来修复 LTP 问题不如合并所有 LTS 内核修复程序来得稳妥。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Red HatDoS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    