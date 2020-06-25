ARM 夺得超级计算机 TOP500 桂冠

多年来，x86 处理器和 Linux 一直统治着超级计算。直到现在，外媒消息称，6 月 22 日，日本的由富士通的 48 核 A64FX SoC 驱动、运行 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）的 Fugaku 超级计算机，成为了第一台由 ARM 驱动的、世界上最快的计算机。这是在 TOP500 超级计算机竞赛中，由 ARM 驱动的超级计算机首次获得第一名。

结果显示，Fugaku 的 High-Performance Linpack（HPL）结果达到 415.5 petaflops，比现在的第二名 IBM Summit 系统的 148.8 petaflops 要高出 2.8 倍。排在第三位的是 Sierra，其 HPL 基准测试值为 94.6 petaflops。

由中国国家并行计算机工程与技术研究中心（NRCPC）开发的系统 Sunway TaihuLight 则跌至第四位，该系统完全由 Sunway 260 核 SW26010 处理器驱动，其 93 petaflops 的 HPL 标记保持不变。

现在，综合列表性能为 2.23 exaflops，高于六个月前的 1.65 exaflops。增长的主要原因是在于新的排名第一的 Fugaku 超级计算机的结果。列表（系统编号 500）上的新入口点为 1.24 petaflops，与前一个列表相比略有增加。列表中的新系统总数仅为 51，这是自 1993 年 TOP500 开始以来的最低记录。

在系统数量方面，中国继续位居 TOP500 榜首，有 226 台超级计算机。美国以 114 个系统排名第二、日本以 30 个排名第三、法国有 18 个、德国则有 16 个。不过尽管在系统数量上排在第二位，但美国仍以 644 petaflops 比中国的 565 petaflops 更胜一筹，在整体榜单上领先于中国。

x86 仍然是主要的处理器体系结构，在 500 个超算系统中有 481 个采用 x86。其中有 469 个为 Intel、11 个安装了 AMD，其余的则安装了 Hygon。Arm 处理器仅有 4 个出现在 TOP500 系统中，其中三个采用了新的 Fujitsu A64F X 处理器，其余的则由 Marvell 的 ThunderX2 处理器提供动力。

中国制造商在安装数量中仍占主导地位，其中 Lenovo （180）、Sugon（68）和 Inspur（64）在 500 个系统中占比 312 个。HPE 拥有 37 个系统，而 Cray/HPE 有 35 个。富士通仅占据 13 个，但是由于其拥有排名第一的 Fugaku 超级计算机，该公司以 478 petaflops 的总性能名列榜首。拥有 180 个系统的联想则以 355 petaflops 位居第二。

此外，自 2017 年以来，全球运行速度 TOP500 的超级计算机都在运行 Linux。可以说的是，在高性能方面，仍是一个属于 Linux 的世界。