双重打压下美股收跌，苹果再关闭 7 家专卖店跌 1.77%，瑞幸涨 12.54%

▲ 纳指跌 2.19%，报收 9909.17 点

北京时间 6 月 25 日消息，美国多地新冠新增病例激增、美欧贸易关系紧张，令市场承压，今天美股收低。截至收盘，道指跌 710.16 点，跌幅为 2.72%，报收 25445.94 点；标普 500 指数跌 80.96 点，跌幅为 2.59%，报收 3050.33 点；纳指跌 222.2 点，跌幅为 2.19%，报收 9909.17 点。

美国主要科技巨头全线下跌，Facebook 跌 3.39%，亚马逊跌 1.09%，苹果跌 1.77%，NetFlix 跌 1.8%，Alphabet 跌 2.22%，微软跌 2.02%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易涨 0.55%，爱奇艺跌 3.49%，拼多多涨 1.03%，微博跌 3.57%，腾讯音乐跌 0.88%，阿里巴巴跌 1.11%，京东跌 0.13%，趣头条跌 3.02%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：瑞幸咖啡（涨 12.54%），途牛（涨 9.75%），触宝（涨 3.17%），老虎证券（涨 2.8%），中芯国际（涨 2.18%），新浪（涨 1.73%），新氧（涨 1.73%），荔枝（涨 1.46%），云集（涨 1.43%），蘑菇街（涨 1.42%），团车（涨 1.3%），信也科技（涨 1.18%），正保教育（涨 0.93%），亿航（涨 0.44%），如涵控股（涨 0.33%），百世（涨 0.21%）。

与上一交易日持平的公司包括：达内科技、UT 斯达康。

下跌的公司包括：58 同城（跌 0.06%），好未来（跌 0.07%），360 金融（跌 0.19%），易车（跌 0.19%），中通（跌 0.19%），万国数据（跌 0.42%），宝尊电商（跌 0.47%），金融界（跌 0.55%），富途控股（跌 0.99%），前程无忧（跌 1.08%），迅雷（跌 1.34%），蛋壳公寓（跌 1.35%），哔哩哔哩（跌 1.37%），流利说（跌 1.52%），唯品会（跌 1.99%），乐居（跌 2.0%），新东方（跌 2.05%），500 彩票网（跌 2.3%），虎牙（跌 2.92%），1 药网（跌 3.06%），跟谁学（跌 3.08%），网易有道（跌 3.08%），凤凰新媒体（跌 3.18%），携程网（跌 3.22%），欢聚集团（跌 3.45%），陌陌（跌 3.95%），品钛（跌 4.0%），华米（跌 4.19%），云米（跌 4.46%），乐信（跌 4.79%），小赢科技（跌 5.03%），蔚来（跌 5.12%），信而富（跌 5.17%），兰亭集势（跌 5.44%），优信（跌 5.7%），趣店（跌 6.35%），世纪互联（跌 6.48%），汽车之家（跌 6.49%），搜狐（跌 6.82%），搜狗（跌 7.01%），小牛电动（跌 7.5%），人人公司（跌 7.61%），无忧英语（跌 7.62%），猎豹移动（跌 7.65%），斗鱼（跌 8.03%），寺库（跌 8.31%），嘉楠科技（跌 8.49%），简普科技（跌 9.62%），微贷网（跌 9.72%），金山云（跌 13.38%），房天下（跌 14.24%），宜人贷（跌 15.06%）。

不到 1 个月涨超 50%，蔚来股票评级遭高盛下调

6 月份蔚来股价大涨，促使高盛分析师方非（Fei Fang）下调了其股票评级。方非将蔚来股票评级由 “买入”下调至 “中性”，但把目标股价由 6.4 美元上调至 7 美元。方非星期三发布投资报告称，自高盛 6 月 3 日上调蔚来股票评级以来，后者股价已累计上涨逾 50%，同期内 MSCI 中国指数涨幅仅为 3%。高盛上调股票评级以来，蔚来以每美国存托股 5.95 美元的价格，增发 8280 万股美国存托股（包括绿鞋期权），募集资金净额为 4.75 亿美元。蔚来融资额比高盛的预期高出约 77%，解除了直至预期实现盈亏平衡的 2022 年期间的流动性危机。方非说，2020 年中国豪华汽车普及速度快于预期，高盛将 2020 至 2030 年豪华汽车市场预测上调了 2% 至 10%。高盛维持对 2020 至 2022 年期间蔚来营收和利润的预期，但根据上述增发美国存托股调整了对现金流、资产负债表和股本的预期。高盛将 2023 至 2030 年期间蔚来汽车销量预期上调了 2% 至 10%（假设其市场份额不会出现变化）。高盛将 2023 至 2030 年间蔚来净利润预期上调 3% 至 16%，反映了对其销量、营收更高的预期。今天常规交易中，蔚来股价下跌 0.37 美元，跌幅为 5.12%，报收于 6.86 美元，盘中一度探底 6.5 美元。

搜狗首席财务官换将

搜狗今天宣布，周毅因个人原因辞去公司首席财务官一职，生效时间为 2020 年 6 月 30 日。搜狗董事会已任命周雯娟为公司新任首席财务官，生效时间为 2020 年 7 月 7 日。在 2020 年 9 月 30 日之前，周毅先生将继续担任搜狗顾问，并与周雯娟女士密切合作，以确保平稳过渡。周雯娟有着 14 年的财务管理和上市公司经验。她曾担任中国领先的移动新闻聚合平台一点资讯（Yidian Zixun）的首席财务官，负责公司的财务运营、战略投资、融资和内部控制。在此之前，她曾担任阿里巴巴集团（NYSE: BABA）财务总监，并在 Viadeo S.A. 和泰和诚控股（NYSE: CCM）担任高级财务职位。她获得了对外经济贸易大学财务管理学士学位以及巴黎高等商学院（HEC Paris）EMBA 学位。周雯娟还是美国注册会计师协会会员和特许全球管理会计师。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：戴尔科技（涨 8.35%），VMware（涨 2.35%），zoom（涨 1.22%），Spotify（涨 0.45%），艺电（涨 0.21%）。

下跌的公司包括：Snap（跌 0.17%），高通（跌 0.24%），Fibit（跌 0.78%），Zynga（跌 0.89%），动视暴雪（跌 1.14%），摩托罗拉系统（跌 1.23%），甲骨文（跌 1.36%），索尼（跌 1.38%），博通（跌 1.39%），英特尔（跌 1.39%），思科（跌 1.58%），爱立信（跌 1.74%），Salesforce（跌 1.86%），Adobe（跌 2.01%），eBay（跌 2.07%），Box（跌 2.21%），英伟达（跌 2.27%），IBM（跌 2.5%），PayPal（跌 2.77%），西部数据（跌 2.9%），AMD（跌 2.96%），诺基亚（跌 3.0%），美光科技（跌 3.11%），黑莓（跌 3.53%），Twitter（跌 3.59%），赛门铁克（跌 3.61%），SAP（跌 3.7%），Pinterest（跌 3.74%），GoPro（跌 3.93%），特斯拉（跌 4.09%），iRobot（跌 4.68%），惠普公司（跌 4.76%），速汇金（跌 5.12%），恩智浦（跌 5.72%），Slack（跌 6.08%），Groupon（跌 6.4%），Yelp（跌 6.53%），Uber（跌 7.84%），Lyft（跌 7.88%），LendingClub（跌 8.1%）。

再次关闭 7 家专卖店，苹果股价跌 1.77%

苹果表示，由于最近新冠肺炎新增确诊病例激增，它将关闭位于休斯顿的 7 家专卖店，这意味着美国经济活动重启后关闭的苹果专卖店数量增长至 18 家。苹果星期三表示，它 “非常谨慎”地采取了这一措施。上周，苹果再次关闭了位于佛罗里达、亚利桑那、北卡罗来纳和南卡罗来纳州的 11 家专卖店。尽管如此，苹果开放了 271 家美国专卖店中的绝大多数。苹果在发送给彭博社的一份声明中说，“鉴于最近我们提供服务的部分社区疫情再次变得严重，我们将临时关闭这些地区的专卖店。我们采取这一举措是非常谨慎的，将密切关注形势的发展，希望能尽快恢复这些专卖店的开放。”星期二得克萨斯州新增确诊病例约 5500 名，创下单日新增纪录，累计确诊病例超过 12 万。得克萨斯医疗中心星期三表示，休斯顿地区医院的 ICU 病床需求一天增长 10%，在 ICU 治疗的新冠肺炎患者达到 1298 人。仍在营业的全球苹果专卖店均采取了防控措施，例如，要求员工和客户测体温、佩戴口罩。苹果 3 月份关闭了中国境外的所有专卖店，以控制疫情的传播。4 月份恢复专卖店营业时苹果就表示，如果有必要会重新关闭部分专卖店。苹果没有披露被关闭的休斯顿地区专卖店恢复营业时间，但表示客户可以取回在这些专卖店维修的设备。另外，由于有媒体报道称美国政府将继欧盟之后对 App Store 的主导地位展开反垄断调查，星期三早盘苹果股价出现下跌。今天常规交易中，苹果股价下跌 6.47 美元，跌幅为 1.77%，报收于 360.06 美元。

Model S 触摸屏缺陷遭调查，特斯拉跌逾 4%

自美国国家公路安全管理局（以下简称 “NHTSA”）表示对有关 Model S 触摸屏缺陷的报告展开初步调查后，特斯拉股价开始下跌。收到 11 起有关媒体控制单元故障导致触摸屏不能正常使用的报告后，NHTSA 启动了调查程序。NHTSA 的调查覆盖 2012 至 2015 年间生产的 6.3 万辆汽车。用户投诉称，由于内存问题，媒体控制单元过早地出现故障。据 NHTSA 称，15.9 万辆 2012 至 2018 年间生产的 Model S 和 2016 至 2018 年间生产的 Model X，配置相同的媒体控制单元。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 40.93 美元，跌幅为 4.09%，报收于 960.85 美元。今年早些时候，NHTSA 称已根据用户投诉启动对特斯拉汽车意外突然加速的调查。