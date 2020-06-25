Perl 7 计划正式官宣

Perl 官方宣布了 Perl 7 计划。Perl 7 目前已经在开发中，但是在代码与语法上不会有太大的改变，其本质上是具有现代默认设置的 Perl 5，并为之后进行更大的更改奠定了基础。

具体来说，新的 Perl 7 实际上约等于前两天发布的 Perl 5.32。这里边有个有趣的事实是，Perl 6 已经与 Perl “分家”，并且还变成了名为 “Raku”的项目。至于分开 v5 与 v6 的原因，相信大家已经不陌生了：Perl 5 与 Perl 6 存在难以调合的兼容性问题，使得二者基本变成为两种不同的语言，而同样名为 Perl，会让人误以为二者只是版本号上有所不同，这会导致损害 Perl 的形象。由于 “Perl” 一词早已普遍被认为是 “Perl 5”，因此最终经过讨论，Perl 6 更名了。

Perl 7.0 在 v5.32 的基础上会更合理，具有更现代的默认设置，开发者不必管理太多配置，7.0 中已准备好。目前一些实验性功能可能会稳定下来，但没有大的重写或新特性。

至于模块库 CPAN（Comprehensive Perl Archive Network），已维护模块应该仍然可以在 7.0 中运行，其余的将会有兼容模式，并且会针对几乎所有 CPAN 模块新版本进行测试。而 Perl 7 是否会有单独的 CPAN？这不好说，但是开发人员不想重做可以正常使用的东西，这项变更应该可以通过最少的附带任务进行管理。

Perl 7 会减少什么内容呢？不多。默认情况下，某些功能将被禁用，但同样，其本质上是 Perl 5.32，第一轮可能被削的包括：

间接对象符号（indirect object notation）

裸字文件句柄（bareword filehandles），也许标准文件句柄会除外

伪多维数组与哈希（fake multidimensional arrays and hashes），这是旧的 Perl 4 的东西了

Perl 4 样式的原型定义（Perl 4-style prototype definitions），使用 : prototype()替代

有趣的是，在官方原博客中，谈及为什么从 Perl 5 跳到 Perl 7 而不是 6 的时候（Perl 6 已经改名，那么”Perl 6“这个代号实际上已经空缺出来了），其表示 Perl 曾经雄心勃勃重写 5.8 的计划没了下文…… 而下一个可用数字为 7，这只是序列上下一个数而已，进行这样的跳跃并非没有先例：

PHP 直接从 5 升级到 7

Solaris 2.6 跳到 Solaris 7

Java 1.4 跳到 Java 5

Windows 3.1 跳到 Windows 95（98、ME、2000、XP、Vista、7、8 与 10）

……

“至少不是 Perl 34。"

最后，Perl 7 有望在一年内发布。