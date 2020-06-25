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孙正义：作为董事，我从阿里“毕业”了

2020/6/25 11:13:39来源：新浪科技作者：大鹏责编：懒猫评论：

6 月 25 日上午消息，孙正义在 6 月 25 日举行的软银集团年度股东大会上宣布，自己将从即日起退出阿里巴巴集团董事。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”

5 月 18 日，软银集团宣布马云将卸任软银集团董事，今天，孙正义对马云对软银的贡献表示感谢，他表示，2019 年，张勇继任马云担任阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO，“这位年轻的杰出领导者将领导这家了不起的公司，他是个十分值得信任的领导者”。

阿里的股票目前依然是软银持有的价值最高的资产。孙正义称，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。公开资料显示，软银自 2016 年起从未出售过阿里巴巴股票。1 月至今，道琼斯工业指数和日经 225 指数分别大幅下挫 11% 和 5%，但软银持有的阿里、T-Mobile 和 SBKK 逆势增长了 9%。

“慧眼识珠”投阿里被孙正义视为其 “最成功的投资”，也是投资界的传奇案例。2000 年，软银对成立仅一年阿里巴巴投资 2000 万美元，到 2014 年阿里在纽交所上市时，软银持有的阿里股份价值翻了约 2900 倍。2019 年 12 月，孙正义在东京大学一场对话中回顾了投资阿里的场景：马云和他见过的所有创业者都不一样，不谈商业模式，也不要钱，“他只说了自己的愿景，我能感受到他的决心和激情，5 分钟之后我说我懂了，你要改变世界。”

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关键词：孙正义

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