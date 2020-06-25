只卖芯片怎能行？索尼为半导体客户开发订阅服务

据外媒报道，索尼正在为其半导体客户开发基于订阅的服务，此举表明该公司不再仅仅满足于销售芯片，而是希望从价值 100 亿美元的芯片业务中榨取更多收入。

索尼于去年成立了新的团队，以便为苹果 iPhone、Hasselblad V 相机等多种产品提供图像传感器的团队探索新的商业模式。索尼是全球智能手机摄像头市场的领头羊，但它容易受到设备升级周期的影响，并且过度依赖苹果、华为等几个大品牌。

索尼新计划负责人希奇 · 索米耶 (Hideki Somemiya)表示，该公司目前正在构建更全面的产品，其中包括支持和增强这些传感器能力的软件平台。

索尼的目标是成为那些希望使用传感器和分析技术优化业务的公司的解决方案提供商，它不仅为后者提供硬件，还向它们提供软件和收费支持，类似于亚马逊 AWS 或微软 Azure 支持企业在线需求的方式。索米耶表示，除了传统的摄影传感器外，在自动驾驶、工厂自动化和零售规划等新兴领域，机会尤其巨大。

他说：“我们今天的大部分传感器业务依赖于我们最大的五个客户收入，他们会在我们开发最新传感器的过程中购买我们的产品。为了在解决方案业务上取得成功，我们需要跳出这种以产品为导向的方法。”

这意味着索尼要像对其 PlayStation Plus 消费者业务所做的那样，培养一种服务关系。PlayStation Plus 的付费订阅用户超过 4000 万。由于对 PlayStation 5 的超高预期，游戏部门的硬件销售正处于萧条状态，而庞大的用户基础可以帮助该部门保持稳定。索米耶的目标是将该公司的半导体部门提升到能够自给自足的收入水平。

索米耶补充说：“我们经常收到客户的询问，包括他们如何使用我们的产品，如偏振传感器、短波红外传感器和动态视觉传感器。因此，我们为他们提供实践支持和定制工具。”

索尼上个月推出了一款内置人工智能（AI）引擎的传感器芯片，索米耶表示，“这将解放全球数亿人”。他们目前正在全球范围内致力于发现生产线上的缺陷。同样的传感器也可以用来决定零售库存，确保货架上的产品符合顾客的需求。索米耶说，对于这类应用程序，索尼的售后支持至关重要。

客户支持目前包含在索尼传感器的一次性付费中。但索米耶表示，索尼未来将通过单独订阅的方式提供这项服务。他补充说，索尼制造的软件工具最初将专注于支持该公司自己的传感器，之后覆盖范围可能会扩大，以留住客户，即使他们决定改用非索尼的传感器。

索米耶说：“我们应该摒弃一个根深蒂固的原则，即一切都应该由索尼决定。我们必须灵活地为客户面临的挑战提供尽可能最佳的解决方案。”

索尼将寻求建立新的商业合作关系和进行收购，以扩大其软件工程团队的规模，在世界任何地方提供无缝支持。索米耶称，传感器部门的服务订阅是个长期计划，不应该指望很快就会盈利，至少不会很快达到可观的规模。