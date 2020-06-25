Electron 成为 OpenJS 基金会 Impact 项目

2019 年 12 月，OpenJS 基金会发文宣布，Electron 已加入基金会的孵化计划。现如今，在 OpenJS World 上，Electron 则宣布正式从 OpenJS 基金会的孵化计划毕业，成为 OpenJS 基金会的 Impact 项目。

OpenJS 基金会由 Node.js 基金会与 JS 基金会合并而来，其托管了许多开源 JavaScript 项目，包括 jQuery、Node.js 和 webpack。并受到了 GoDaddy、Google、IBM、Intel、Joyent 和 Microsoft 等 30 个企业和最终用户成员的支持。

Electron 是一款基于 Node.js 和 Chromium 的跨平台桌面应用开发工具，支持使用 JavaScript、HTML 和 CSS 编写跨平台的桌面应用程序。它被广泛用于许多著名的应用程序，包括 Discord、Microsoft Teams、Skype，Slack、Visual Studio Code 等。

官方曾表示，加入 OpenJS 基金会的 Electron不会改变 Electron 的开发、发布或使用方式，并且不会直接影响使用 Electron 构建应用程序的开发人员。“我们相信，有多个组织和开发人员在 Electron 上进行投资和合作可以使该项目更强大。随着我们成为一个开源项目的成熟，自然而然的下一步便是将 Electron从单个公司实体所拥有的股份提升为致力于支持 Web 和 JavaScript 生态系统的中立基础。”

OpenJS 基金会中的项目有几种阶段，分别是：

Impact 通常适用于大型、成熟的项目。

Growth 针对那些受到积极指导并打算逐步进入 Impact 阶段的项目。

At-Large 适用于新项目、需求最少的稳定项目，或者介于两者之间的项目。

Incubation 阶段是指处于“正在进入”OpenJS 基金会的项目。

Emeritus 是指已经完成其生命周期并已退休的项目。

对于此次顺利毕业并成为 OpenJS 基金会的 Impact 项目，Electron 方面则表示，“我们很高兴能够在 JavaScript 社区中发挥更大的作用，成为 Impact 项目，并继续与 OpenJS Foundation 建立合作伙伴关系。”