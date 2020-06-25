北京健康宝 3.0 ：状态异常者扫码直接提示救护车呼叫音

IT之家6月25日消息 北京日报报道，今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第 132 场新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长潘锋介绍了北京健康宝 3.0 相关情况。

健康宝升级到3.0版本上线扫码功能，提供电子登记服务。潘锋说，本次健康宝升级，新增了扫码功能，可在商务楼宇、餐馆、商场等多种场所使用。

各场所可指定专人作为登记员。登记员通过填写单位相关信息，申请获取登记簿二维码直接或打印张贴使用。到访人扫描二维码，即可实现到访登记，扫码时相应健康状态也会同时呈现。IT之家获悉，如到访人状态异常，扫码时将直接提示救护车呼叫音，便于登记员快速识别。登记员可通过手机等移动端实时查看到访人信息，也可以导出后进行管理查阅，还可以根据需要删除登记簿。只有本人绿色 “未见异常”状态的登记员才能申请登记簿，当登记员状态异常或有违规违法行为时，登记簿停用失效。

为保护个人隐私，个人扫码登记后的信息均以脱敏形式呈现，只保留姓和身份证号前后各 2 位。所有完整信息仅保存于北京市政务云，且仅用于防疫追溯相关工作。

聚焦应用场景，持续开展功能完善 截至目前，全市累计2900万人使用健康宝查询了3.6亿次健康状态。扫码功能上线以来，全市已累计生成34万个登记簿二维码，约500万人次通过扫码实现电子登记。

结合前期大家反馈的关于青少年使用、照片更换、国家平台核验等方面意见建议，3.0一揽子进行了优化完善。一是16岁以下青少年，不强制进行人脸识别，结果页直接显示照片及相关状态，并于照片底端标注“未成年人照片未经人脸识别”；二是完善照片更换方式，大家只需在结果页长按照片区域3秒，即可重新拍照；三是优化国家平台行程核验界面。同时，新版本在顶部和底部分别增加了通知栏及留言栏，方便大家沟通互动。

近期，部分公园、银行、超市等地基于健康宝的“他人代查”功能，推出了人性化的代查服务，解决了部分老人的使用问题。另外，本次升级后有极少数用户反映了健康宝页面显示不全的问题，可通过升级微信版本解决。

就市民存在的一些困惑统一解释如下：

如果您的健康宝变成红色“集中观察”状态 ，说明您属于本次疫情发生以来，北京市卫健部门掌握的确诊、疑似、密接或无症状感染人员，请您按照要求履行集中观察义务。如有问题，请联系市疾控中心。

如果您的健康宝变成黄色“居家观察”状态 ，说明经过社区摸排，您到访过新发地等相关场所，社区已将您纳入居家观察管理，请遵照社区管理要求。如有问题，请联系自己所在社区。

如果您的健康宝显示弹窗状态，一种情况是，您近期有过进出京行为，请您点击页面上的“继续”，即可跳转国家平台进行行程核验。另一种情况是，您近期可能有过进出中高风险地区的行为，例如新发地，请立即与所在社区或相关单位联系报道，以便正确履行防疫义务。

特别提醒大家，首都疫情防控工作事关全局、责任重大，按照国家和北京市相关防疫法律法规，瞒报、谎报将被依法追责。