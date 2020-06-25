苹果 iPadOS 14 尝鲜体验：一代版本一代神，这次是 Apple Pencil

在 WWDC 2020 上，苹果发布了 iPadOS 14 系统，在主题演讲结束之后，我们马上将 2018 款 iPad Pro 升级成 iPadOS 14 并体验了一天时间。

在这个 iPadOS 的第二个大版本里，我们充分感受到，在 iPadOS 独立一年之后，苹果对于这个为 iPad 而生的系统更深层次的理解。

iOS 14 的小组件，iPadOS 14 也有

今年的 iPadOS 14 依然沿袭 iOS 版本号，而非命名为 iPadOS 2，说明了本质上 iPadOS 还是 iOS 的「变体」。

iOS 14 中加入的「小组件」功能，占据了 iPadOS 14 主页首屏的左侧位置，但可惜的是这些小方块并不能像 iOS 14 一样随意移动，不过 iPad 巨大的屏幕，使得它对于空间的要求没有 iPhone 高，因此固定在这个「工具栏」并无大碍。

和 iOS 14 一致，这些「小组件」的尺寸有 2*2、3*3 和 4*4 可选，显示内容也会因为尺寸大小而发生变化。不仅如此，它们还可以堆叠起来，并进行滑动切换，还会根据每日时间变化「自动地」显示内容。

总体而言，这个「小组件」功能使用体验非常不错，不过「小组件」暂时仅支持苹果系统自带应用，而在更新前已经放置在侧边栏的第三方应用，则完全处于不能移动的状态。

此外由于测试版本，在使用过程中我们也碰见了部分漏洞，例如「小组件」凭空消失，以及切换深色模式时「小组件」颜色切换不顺滑等。

但是瑕不掩瑜，在 iPadOS 14 的首个 beta 版本，这个全新的侧边栏完成度已经非常高。

Siri 回到了它该出现的位置

之前的 Siri 非常高调，只要被唤醒就是全屏服务，它也成功引起了大量用户的吐槽。而这一情况在 iPadOS 14 上终于有变，Siri 被重新放置在屏幕右下角，在被激活时，闪烁的动态球体非常炫酷，和 iOS 14 一样，在调用权限时也会有小橙点提示，默默而高傲地为用户的工作助力。

在大屏设备 iPad 内，Siri 拥有属于它的独特美观。相信这次的改动，会让不少轻办公的用户重新启用 Siri 助手。

系统软件加入侧边栏

在 iPadOS 14 内，苹果为包括诟病已久的「文件」 App 在内的数个系统内置的软件加入了一条侧边栏。

在「相册」和「文件」App 可以直接拖动照片放置在左侧相应文件夹内，也可以使用开合手势直接放大和缩小图片，让 App 的使用变得更加便捷。

Apple Music 在 iPadOS 14 上得以适配，歌词放置在屏幕右侧，整体观感更加统一。

这次改动，使 iPadOS 在生产力的路上更进一步。

Apple Pencil 更像是一支魔法笔了

在购买手上的这一台 iPad Pro 时，我并没有购买 Apple Pencil 二代。作为一个没有任何绘画功底的社畜，它显然并不那么值得买。

不过在尝试了 iPadOS 14 的新功能之后，我觉得这支笔更有魔力了。

Scribble 功能，在 WWDC 的 Keynote 被重点提及，它可以允许用户在任意一个搜索框以及对话框使用 Apple Pencil 书写或删减内容，且支持中英文同时书写。这个功能不仅支持苹果自带的 App，还支持第三方 App 如微信等。

如果你不想使用 iPad 键盘打字，想找回以前捧着笔记本写字的感觉，一支 Apple Pencil 便能实现你的愿望。

这个功能，让 iPad 上做笔记变得更加简单。非常常见的日常操作例如空格、选定和删减也可以通过 Apple Pencil 操作。

如果你跟我一样也是个绘画鬼才，那么也没有关系，只要画的图形让系统识别，在画完之后稍悬停会自动变规整。圆形、五角星、矩形和心形都能交给系统轻松搞定，以后画心形再也不难了。

匆忙写下来的地址和电话号码也可以通过点击识别，以跳转至「电话」和「地图」界面，但因为是机器学习的成果，需要一定的准确性。

其他变化，和 iOS 相同

在一些细小的改变，例如 Safari 加入的翻译功能，地图加入的 「指南」功能，以及能让 iPad 作为智能家居控制中枢的 Home App 也迎来和 iOS 一样的更新。详细内容可以浏览我们昨天发布的 iOS 14 体验内容，这里不再赘述。

总结

iPadOS 14 是苹果对于这个独特系统的第二份答卷，我们明显感觉到 iPad 在易用性上更进一步：Siri 的调整和侧边栏的加入，让 iPad 充满了 Mac 的味道，更适合轻办公。如果恰巧你有 Apple Pencil ，无论是第一代还是第二代，都能在使用过程中体验到 iPadOS 14 对于它的关照。

苹果充分利用 iPad 大屏幕的特点，而 Apple Pencil 作为这张 “巨大画纸”的得力助手再次迎来升级。Apple Pencil 不再是专业人士的专属，它在每个人的手上都能 “玩出花来”。

此前没有 Apple Pencil 的果粉们，看来购买的理由又多了一个，不过前提是你手上的 iPad 支持 Apple Pencil。

依然需要提醒的是，测试版本升级需谨慎。

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