微软 Win10 搜索 UI 界面测试天气磁贴

IT之家6月25日消息 此前，用户在Windows 10 Insider版本中发现了适用于Windows Search搜索主屏幕的全新“天气”磁贴。现在，微软正在为Windows Search推出服务器端更新，它为所有人（包括非内部人员）启用新的天气磁贴。

天气磁贴功能正在通过服务器端更新推出，并在Windows 10版本1903或更高版本中显示。

Windows Search UI中的“天气”磁贴会根据你的位置和隐私设置显示当前的天气状况和温度。它具有播放动画的功能，因此你可以查看是否要下雨，并且还支持闪电动画。

微软已删除了Search UI中列出的两个应用程序，以腾出空间来显示天气信息，该信息显示在左上角。

如果单击“天气”磁贴，则Windows搜索将在Windows 10上启动内置的“天气”应用程序，你可以在其中更改位置、温度单位并访问其他信息。

值得注意的是，只有安装了默认的天气应用程序并在隐私设置中启用了位置访问权限后，天气磁贴才会显示在Windows搜索用户界面中。要启用位置服务，请转到设置>隐私。

IT之家获悉，你可以卸载天气应用程序并禁用位置访问以隐藏Windows Search中的天气磁贴。

如上所述，此功能是通过服务器端更新推出的，它将在未来几天出现。如果你现在看不到它，则可以通过在任务管理器中重新启动搜索过程来刷新Windows搜索页面，也可以重新启动系统。

除了“天气”磁贴外，微软还开始在“搜索”中显示推荐或受欢迎的Web搜索列表，它所做的只是将你链接到Bing搜索页面以获取有关该主题的其他信息（例如食谱）。