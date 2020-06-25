巴克莱分析师：苹果 iPhone 12 可能不配耳机和充电器

人们普遍预计苹果将于今年晚些时候发布四款新的「iPhone 12」机型。英国银行巴克莱的分析师提前与多家苹果供应商进行了讨论，概述了他们对该设备的期望。

在 MacRumors 获得的一份研究报告中，巴克莱分析师表示，「iPhone 12」机型将不附带 EarPods，这与郭明錤上个月的预测一致。奇怪的是，分析人士还指出「iPhone 12」型号可能不附赠任何类型的电源适配器（充电头），仅在包装盒中留有 USB-C 至 Lightning 线。

这对于没有备用 USB-C 充电器的客户来说，这样的举动显然是不便的。如果再需要用户额外掏钱的话，可能会引来较大的争议。

本周早些时候，匿名的 Twitter 用户Mr. White 分享了疑似 20W 电源适配器的照片，他暗示该充电器将包含在「iPhone 12」部分型号中。

巴克莱银行估计，与往年相比，「iPhone 12」机型的批量生产比计划推迟了四到六周。分析师认为，苹果仍将在 9 月宣布新的产品阵容，但至少有些型号可能要到 10 月或 11 月才能订购，就像近几年 iPhone X 和 iPhone XR 一样。

分析师还预计，两款高端「iPhone 12 Pro」机型将配备带 LiDAR 扫描仪的三镜头摄像头系统，该系统最早在 iPad Pro 上推出。

巴克莱还表示，已经听说了今年晚些时候可能会更新 iPad Pro 的消息，但目前尚无更多细节。最后，分析师预计第三代 AirPods 将于 2021 年初推出。