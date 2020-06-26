盗版 PS 正在销声匿迹？这些 PS 替代品值得拥有

很多朋友都发现，最近关于 PhotoShop 的盗版越来越难找了。由于代理方的强势出击，PS 盗版不得不在很多网站下线，正慢慢变得踪迹难寻。众所周知，其实盗版也是软件营销的一部分，放纵盗版可以让软件产品迅速占领市场，击败对手形成事实垄断；待时机成熟后，再收紧版权控制，从中获取更大的利益，这种玩法在业界并不罕见。

而包括 PhotoShop 在内的 Adobe 旗下设计软件，是不是这种做法？我们不得而知。不过，之前 PS 等 Adobe 软件破解极其简单，只需要替换一个 dll 文件即可；现在 PS 则已经完善了收费策略，推出了国行订阅版，而且网络上关于平面设计的教程几乎都是关于 PS 的，可见它已经树立起了设计行业的话语权。此情此景下，PS 开始严打盗版，其做法的确合情合理。

盗版 Photoshop 正变得踪迹难寻

那么 PS 正版值不值得买？起码在国内，它并不算是特别划算的选择。和其他国家和地区的正版 PS 相比，国行 PS 价格更贵，服务更少，虽然算不上贵，但真买了，总觉得有些膈应。

但 PS 不是完全没有竞争对手。今天，就来给大家推荐一些也非常优秀的同类软件，要比 PS 性价比更高，一起来看看吧！

Affinity Photo

这是一款产品力非常强劲的平面设计软件。Affinity Photo 其实在业界也算是赫赫有名了，它的功能和 PS 类似，如果你熟悉 PS，那么上手 Affinity Photo 不会有什么难度。同时，Affinity Photo 也兼容 PSD 格式，想要摆脱 PS 的话，Affinity Photo 可以无缝衔接。

Affinity Photo 界面

其实如果论界面，Affinity Photo 可能要比 PS 还要友好。它的 UI 要比 PS 更加高效，加上绝大部分功能都和 PS 类似，因此上手还是非常顺畅的。如果你是初学者，那么学习 Affinity Photo 可能要比学 PS 效率更高；而如果你是熟悉 PS 的用户，转用 Affinity Photo 也不会有什么膈应。当然这点也可能因人而异，Affinity Photo 提供了免费试用版，大家可以亲自尝试一下。

Affinity Photo 的功能布局和 PS 是比较

Affinity Photo 对各种先进特性支持非常全面，例如可以支持处理 HDR 图像，支持智能对象、支持插件、支持硬件加速等等，功能基本上没有什么短板。而在性能方面，不少用户认为它比 PS 更加高效、流畅。而在购买方面，相比 PS 它还有如下优势。

· 跨平台。Affinity Photo 支持 Windows、macOS 和 iOS 平台，在三个平台中，都可以直接通过应用商店购买到正版。

Affinity Photo 支持多个平台

· 一次性买断。现在 PS 是订阅制的，而 Affinity Photo 只要购买一次，就可以一直享受新版升级服务。

· 价格便宜。Affinity Photo 经常打折，折后价格为 163 元（Windows/macOS 版）和 68 元（iOS 版），而原价也仅为 328 元（Windows/macOS 版）和 128 元（iOS 版），比 PS 一年 800 多的订阅费便宜得多。

Affinity Photo 的价格，这是原价，有时候会打折

总的来说，Affinity Photo 是一个价优质优的选择，它不是 PS 的廉价妥协替代品，Affinity Photo 本身的质量并不输于 PhotoShop。即使你的预算足够购买 PS，Affinity Photo 也依然是你值得考虑的产品——更何况，它比 PS 便宜这么多。

GIMP

这也是一款大名鼎鼎的产品了。长久以来，GIMP 都被认为是 PS 的最佳免费替代品。没错，GIMP 是免费的！GIMP 是一款免费的开源软件，它在 Linux 平台上赫赫有名。Linux 可没有 PS，在 Linux 玩平面设计，靠的就是 GIMP 了。

GIMIP 的界面，比较朴素，但功能应有尽有

GIMP 的功能和 PS 也相当类似，今年加入了硬件加速后，无论是功能还是性能，都已经和 PS 相若了。不过 GIMP 的 UI 明显要比 PS 更加粗糙，如果你是 UI 颜控，GIMP 可能会 UI 劝退。

除此以外，GIMP 的功能布局和 PS 有一定差别，上手需要适应。但除此以外，GIMP 满足普通人乃至部分专业设计师的需求，已经绰绰有余了，它的功能没什么短板，无论是图层、插件、滤镜等等，都应有尽有。

和 PS 相比，GIMP 没有那么精美，但功能是够用的。最重要的是，GIMP 是完全免费的！而且它对比 PS，还支持更多平台，例如前文提到过的 Linux，适用范围比 PS 更广。

在线 PS 如果你只是做一些轻量的设计，例如简单合成、裁剪图片，完全可以使用在线的 PS 服务。目前不少网站都提供了在线版的 PS，例如这款 “稿定设计”就是其中之一。

稿定设计

稿定设计的使用很简单，开启网页后，可以看到界面和真正的 PS 软件区别不大，瞬间就能上手了。由于它本质上是一个网站，因此处理的数据不宜太大，做一些小图片还是没问题的。

稿定设计，在线的 PS 网站

类似的网站还有很多，例如 UZER 等等，大家可以逐一尝试。

总结

最近 Adobe 严打盗版，其实是无可厚非的。不过 PS 的定价，显然还可以更加合理。如果你实在不想使用正版 PS，不妨尝试一下上文提到的替代品，也希望竞争能促使 Adobe 带来更好的产品和服务吧。

稿定设计

GIMP 官网

Affinity Photo 官网