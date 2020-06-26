小心翻车！这才是制作 Win10 安装 U 盘的正确姿势

微软已经发布了 Windows 10 2004，要装机的话，用 Win10 2004 自然成为了最佳之选。笔者之前曾经介绍过如何从微软官方网站下载 Win10 2004 的原版 ISO 镜像，那么要如何用这个镜像制作 Win10 2004 的安装 U 盘呢？其实和从前相比，Win10 2004 的安装 U 盘制作有一些注意事项，这就来给大家说说吧。

注意事项一：U 盘需使用 NTFS 文件系统

在之前，很多朋友制作 Win10 的安装 U 盘，会将 U 盘格式化为 FAT32 的文件系统。通常来说，这的确是一种合理的做法，FAT32 兼容性好，可以被几乎所有的操作系统识别，而且也能被各种主板的 BIOS 识别引导。然而，这在 Win10 2004 当中，就不合时宜了。

Win10 2004 安装镜像中的 “install.wim”文件大于 4G，无法放入 FAT32 格式的 U 盘中

Win10 2004 的镜像解压后，其中的 “install.wim”文件体积大于 4G，是无法放置到 FAT32 的 U 盘当中的（FAT32 无法容纳大于 4G 的单个文件）。因此，需要将 U 盘格式化为 NTFS 文件系统，才可以制作 Win10 2004 的安装 U 盘。

注意事项二：U 盘使用 FAT32？需要特殊操作

然而很多朋友并不喜欢将 U 盘格式化为 NTFS，毕竟 NTFS 在 macOS 等非 Windows 系统中兼容不够好，而且某些 BIOS/UEFI 无法启动 NTFS 的 U 盘。U 盘一定要使用 FAT32 装 Win10 2004，就需要对 install.wim 这个大于 4G 的文件进行分割了。

用命令行分割 “intall.wim”文件

用管理员权限运行 CMD，假设 install.wim 的位置处于虚拟光驱 G 盘的 “sources”目录，想要将这文件分割为两部分，放置到 D 盘，具体的命令为：

Dism /Split-Image /ImageFile:"G:\sources\install.wim" /SWMFile:D:\install.swm /FileSize:4000

接着把分割后生成的两个文件替代原先 sources 目录是 “install.wim”文件，就可以放置到 U 盘了。将其他 Win10 2004 镜像解压出来的文件，也都放置到 U 盘，就可以正常安装了。

注意事项三：注意 UEFI 匹配

很多朋友都发现，Win10 的安装 U 盘制作起来特别简单，只要将 Win10 的镜像解压，文件复制到 U 盘当中，Win10 的安装 U 盘就制作完成了。之所以能如此方便，是因为 Win10 的安装文件包含 UEFI 引导程序，如果主板对 UEFI 引导也有着完好的支持，将主板的启动模式设置为 UEFI，就可以顺利引导 Win10 安装 U 盘了。

不过，这里也有值得注意的事项。

例如，不是所有主板都有 UEFI 模式。某些主板只装载了传统的 BIOS，那么 Win10 2004 的安装 U 盘就需要用其他工具制作了。例如使用 Rufus，这是一个很好的系统安装 U 盘制作工具，支持各类系统镜像写入 U 盘制作成安装盘。利用 Rufus 制作的 Win10 安装 U 盘，就算使用传统 BIOS 也可以引导启动。Rufus 是一款免费开源的工具，有需要的朋友可以点击下面的链接进入它的 GitHub 开源页面。





Rufus 是非常良心的安装 U 盘制作软件

此外，如果安装 U 盘使用的是 NTFS 格式，某些主板的 UEFI 可能也无法识别——部分主板的 UEFI 引导区并不支持 NTFS，只能够引导 FAT 的 U 盘。可以用上文的方法，分割文件后制作 FAT32 的安装 U 盘。

总结

总的来说，Win10 2004 制作安装 U 盘还是比较方便的。其实微软提供的 Media Creation Tool 也提供了制作安装 U 盘的选项，但自动化的工具毕竟有所局限，例如 MCT 制作安装 U 盘会为大容量 U 盘新增一个 FAT32 的分区等等。而通过一些手动调整，所制作出来的 Win10 2004 安装 U 盘就能够更加适配各种使用场景，大家不妨试试吧。

Rufus