PHP 8 发布首个 Alpha 版本

按照发布计划，PHP 8 将于今年 11 月 26 日发布，而原定于 6 月 18 日发布的第一个 Alpha 版本跳票到了今天发布。

PHP 8 是一个新的主要版本，它引入了一些重大变更，以及许多新特性和性能改进，下边简单介绍一些亮点：



JIT，Just-In-Time，即时编译

最重大的特性非 JIT莫属。该特性的研发历时多年，熬过了 PHP 5 与 7 大版本系列（PHP 6 项目流产），直到去年 3 月份才最终通过投票确认将进入 PHP 8。

JIT是一种编译器策略，它将代码表述为一种中间状态，在运行时将其转换为依赖于体系结构的机器码，并即时执行。在 PHP 中，这意味着 JIT将为 Zend VM 生成的指令视为中间表述，并以依赖于体系结构的机器码执行，也就是说托管代码的不再是 Zend VM，而是更为底层的 CPU。

虽然自 PHP 7.0 以来，通过优化核心数据结构 HashTable、强化 Zend VM 中某些操作码与持续改进 OPCache 的 Optimizer 组件等具体措施，PHP 性能得到了显著提升，但是实际上这些优化似乎已经走到极限了。现在 JIT从底层着手，被认为是目前提升 PHP 性能的最佳出路。

关于引入 JIT后的性能对比（以及 PHP 8 整体性能），可以参考一下本月 Phoronix 的基准测试（注：用的是 5 月底的源码构建版进行的测试）。

Union Types，联合类型

Union Types 支持接收多个不同类型的值，它是两种或多种类型的集合，使用时可以选择其一。包括 PHP 在内的开源生态的标准库中使用联合类型非常普遍，PHP 支持联合类型，将会允许将更多类型信息从 phpdoc 迁移至函数签名。可以说，泛型之后，联合类型是目前类型声明系统中最大的突破口。

Attributes，注解

这里的 Attributes 也就是其它语言中的 annotations（注解），它提供了一种向类添加元数据的方法，无需解析文档块。

新的 static 返回类型

虽然已经可以返回 self，但是考虑到 PHP 具有动态类型的性质，PHP 8 中支持 static 返回类型将更加高效，对于许多开发者来说应当非常有用。

class Foo{ public function test(): static

{ return new static(); }}

WeakMap，弱映射

WeakMaps 允许创建从对象到任意值的映射（类似 SplObjectStorage），而不会阻止对用作 key 的对象进行垃圾回收。只要将对象添加到 WeakMap 中，GC 在触发条件时就可以将其占用内存回收。

PHP 7.4 中，实际上已经引入了对 WeakReference（弱引用）的支持。但是，原始的弱引用本身用途有限，而弱映射在实践中更为常用。由于没有提供注册销毁回调的功能，因此无法在 PHP 弱引用之上实现有效的弱映射。弱映射的一般用例是将数据与单个对象实例相关联，而不强迫它们保持活动状态，避免长时间运行的进程无谓地占用内存。

class Foo { private WeakMap $cache; public function getSomethingWithCaching(object $obj): object

{ return $this->cache[$obj] ??= $this->computeSomethingExpensive($obj); }}

下载地址