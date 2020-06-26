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微软 Microsoft Defender ATP 已在 Linux 上全面可用

2020/6/26 8:36:58来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

在推出预览版应用程序几个月后，微软宣布了适用于 Linux 的 Microsoft Defender ATP 的全面可用性。同时，其还宣布了适用于 Android 的 Microsoft Defender ATP 的首个预览版。

微软方面表示，“Microsoft Defender ATP 将 Linux 添加到现有的一系列本机支持的平台中，对我们所有客户而言都是重要的时刻。它使 Microsoft Defender 安全中心成为真正的统一表面，用于监视和管理在企业环境（Windows、Windows Server、macOS 和 Linux）中通用的台式机和服务器平台的全部安全性。”

当前，Microsoft Defender ATP for Linux 总共支持六种不同的服务器发行版，具体如下：

  • RHEL 7.2+

  • CentOS Linux 7.2+

  • Ubuntu 16 LTS 或更高版本

  • SLES 12+

  • Debian 9+

  • Oracle Linux 7.2

用户可以使用 Puppet、Ansible 或现有的 Linux 配置管理工具来进行部署和配置。

微软称，新的防病毒软件应该可以在客户端上提供完整的命令行体验，但是管理员需要知道的是，为 Linux 安装 Microsoft Defender ATP 需要服务器的 Microsoft Defender ATP 许可证。

并表示，它计划对 Linux 进行更多的改进，且更多的公告将在不久之后被共享。“我们才刚刚开始 Linux  之旅，我们并没有就此停止！我们致力于不断扩展 Linux 功能，并在未来几个月内为您带来增强功能。”

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关键词：微软

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