放宽对银行限制推高美股，诺基亚涨 5.95%，拼多多涨 1.78%

图：纳指涨 1.09%，重回 10000 点上方

北京时间 6 月 26 日消息，美国监管机构放宽对银行限制，金融板块大涨，推动美股星期四尾盘收高。截至收盘，道指涨 299.66 点，涨幅为 1.18%，报收 25745.60 点；标普 500 指数涨 33.43 点，涨幅为 1.10%，报收 3083.76 点；纳指涨 107.84 点，涨幅为 1.09%，报收 10017.00 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 0.71%，亚马逊涨 0.74%，苹果涨 1.33%，NetFlix 涨 1.76%，Alphabet 涨 0.65%，微软涨 1.26%。

中国主要科技股多数上涨，网易跌 0.32%，爱奇艺跌 1.53%，拼多多涨 1.78%，微博涨 2.85%，腾讯音乐涨 0.67%，阿里巴巴跌 1.79%，京东涨 1.12%，趣头条涨 3.81%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：世纪互联（涨 9.28%），金山云（涨 8.46%），触宝（涨 7.69%），小牛电动（涨 7.36%），360 金融（涨 6.97%），宜人贷（涨 6.36%），新氧（涨 5.56%），斗鱼（涨 5.31%），兰亭集势（涨 5.13%），达内科技（涨 4.88%），途牛（涨 4.25%），搜狐（涨 3.99%），迅雷（涨 3.79%），富途控股（涨 3.7%），UT 斯达康（涨 3.49%），汽车之家（涨 3.37%），优信（涨 3.36%），蔚来（涨 3.21%），寺库（涨 3.12%），虎牙（涨 3.11%），乐信（涨 2.56%），华米（涨 2.46%），前程无忧（涨 2.35%），如涵控股（涨 1.95%），跟谁学（涨 1.94%），信也科技（涨 1.75%），趣店（涨 1.69%），万国数据（涨 1.67%），云集（涨 1.41%），人人公司（涨 1.37%），携程网（涨 1.36%），宝尊电商（涨 1.28%），哔哩哔哩（涨 1.23%），猎豹移动（涨 1.1%），简普科技（涨 0.99%），品钛（涨 0.83%），欢聚集团（涨 0.79%），微贷网（涨 0.77%），流利说（涨 0.77%），新东方（涨 0.66%），易车（涨 0.57%），好未来（涨 0.56%），蘑菇街（涨 0.56%），金融界（涨 0.55%），搜狗（涨 0.49%），房天下（涨 0.49%），网易有道（涨 0.39%），蛋壳公寓（涨 0.23%），58 同城（涨 0.17%）。

与上一交易日持平的公司包括：荔枝、嘉楠科技。

下跌的公司包括：中芯国际（跌 0.12%），云米（跌 0.19%），团车（跌 0.64%），凤凰新媒体（跌 0.66%），新浪（跌 0.73%），中通（跌 0.86%），无忧英语（跌 1.17%），老虎证券（跌 1.36%），亿航（跌 1.48%），信而富（跌 1.52%），正保教育（跌 1.72%），1 药网（跌 1.89%），乐居（跌 2.04%），唯品会（跌 2.62%），百世（跌 2.71%），小赢科技（跌 3.41%），陌陌（跌 3.47%），瑞幸咖啡（跌 4.46%），500 彩票网（跌 13.58%）。

图：股票评级因订阅用户或下降遭下调，爱奇艺跌 1.53%

在投资公司 Oppenheimer 分析师裴波（Bo Pei，音译）将其股票评级由 “跑赢大盘”下调至 “与大盘持平”后，星期四盘前交易中，爱奇艺股价下跌逾 4%。鉴于有迹象表明收视率有下降的趋势，他担心第二季度爱奇艺 “订阅用户会有明显下降”。裴波在投资报告中写道，爱奇艺的内容成本 “与订阅用户数量相对没有关系”。他说，业界一致预期，自新冠肺炎传播得到有效控制，中国社会重新开放后，爱奇艺观众会出现某种程度的下降，但他认为，业界一致的预期，低估了观众下降的程度。裴波预计，第三季度更 “令人期待”的内容，将再度推动爱奇艺观众的增长。过去 1 个月，爱奇艺股价累计上涨 48%，同期内标普 500 指数增幅仅为 3%，KraneShares CSI 中概股互联网指数增幅为 25%。爱奇艺股价最近一轮上涨的动力是，有媒体报道称腾讯有意成为其最大股东。今天常规交易中，爱奇艺股价下跌 0.35 美元，跌幅为 1.53%，报收于 22.57 美元，盘中一度探底 21.92 美元。盘后交易中，爱奇艺股价一度下跌 0.11 美元。

图：过去 18 个季度看多前程无忧的对冲基金数量变化

最近数月看多前程无忧股票的对冲基金数量增加了 1 家。但 Insider Monkey 的计算也表明，前程无忧并不是对冲基金最青睐的 30 支股票之一。截至 2020 年第一季度末，在 Insider Monkey 跟踪的对冲基金中，有 9 家看多前程无忧，比 2019 年第四季度增加 13%。持有前程无忧股票最多的对冲基金是 Sensato 资本管理公司，截至 2019 年 9 月底持有价值 480 万美元的前程无忧股票。其次是文艺复兴科技公司，持有的前程无忧股票价值 450 万美元。看多前程无忧的其他对冲基金还包括 Fisher Asset Management、Polar Capital 和 Citadel Investment Group。按前程无忧股票在总资产中的比例计算，Sensato 资本管理公司以约 3.95% 排在第一位。Keywise Capital Management 也非常看多前程无忧，后者股票占到其总资产的 0.22%。第一季度增持前程无忧最多的对冲基金是文艺复兴科技公司，为 450 万美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Spotify（涨 10.13%），速汇金（涨 7.62%），诺基亚（涨 5.95%），爱立信（涨 5.32%），Snap（涨 3.6%），Box（涨 3.05%），iRobot（涨 2.92%），LendingClub（涨 2.86%），英伟达（涨 2.76%），PayPal（涨 2.68%），Slack（涨 2.66%），特斯拉（涨 2.62%），GoPro（涨 2.59%），IBM（涨 2.24%），美光科技（涨 1.86%），Groupon（涨 1.66%），Salesforce（涨 1.5%），zoom（涨 1.41%），Zynga（涨 1.37%），SAP（涨 1.33%），eBay（涨 1.29%），Adobe（涨 1.22%），Lyft（涨 1.2%），思科（涨 1.05%），惠普公司（涨 1.05%），摩托罗拉系统（涨 0.85%），动视暴雪（涨 0.83%），Fibit（涨 0.79%），西部数据（涨 0.76%），博通（涨 0.61%），索尼（涨 0.5%），Uber（涨 0.39%），恩智浦（涨 0.27%），甲骨文（涨 0.17%）。

下跌的公司包括：艺电（跌 0.1%），高通（跌 0.2%），AMD（跌 0.88%），英特尔（跌 0.98%），赛门铁克（跌 1.06%），Twitter（跌 1.13%），黑莓（跌 1.42%），VMware（跌 2.15%），Pinterest（跌 2.55%），戴尔科技（跌 2.82%），Yelp（跌 3.01%）。

图：特斯拉拟新建电池工厂，股价涨 2.62%

路透社援引当地政府文件刊文称，特斯拉计划在加州菲蒙市新建一座电池制造工厂，这成为特斯拉有意自己生产电池的又一个证据。消息称，尽管特斯拉目前有一座小型电池生产厂，特斯拉申请建设的代号为 Roadrunner 的新电池生产厂，将昼夜不停地生产电池。在上周五发布的一条推文中，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)证实公司将在 9 月 15 日举办电池日活动。新的电池生产厂与这一时间是契合的。特斯拉估计工厂的建设将在约 3 个月内完成。目前特斯拉与松下合作在位于内华达州里诺附近的超级工厂生产电池，并与 LG Chem 和宁德时代签订有电池供应合同。另外，在 JD Power 的质量调查中，特斯拉表现不佳。对于快速上涨的特斯拉股票来说，这是个利空，但投资者似乎放了特斯拉一马。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）表示，“许多投资者对此没有什么反应，因为 JD Power 的调查对特斯拉汽车近期需求没有太大影响。”今天常规交易中，特斯拉股价上涨 25.13 美元，涨幅为 2.62%，报收于 985.98 美元，盘中一度探底 937.15 美元。盘后交易中，特斯拉股价一度下跌 2.38 美元

图：专利申请表明苹果在进行大量研发活动

据美国银行分析师瓦姆西 · 莫汉（Wamsi Mohan）称，对苹果专利进行评估发现，它在可穿戴设备、健康、增强现实和自动驾驶方面进行了大量研发活动。他星期四发表投资报告称，“在我们看来，苹果在进行大量的新产品研发工作，线索就隐藏在其专利申请中。”莫汉表示，投资者总是对他说苹果 “创新明显不足”，但他认为，该公司的远大抱负被 iPhone 业务的规模和成功掩盖了。仅去年苹果就申请 2090 件专利，获得 2490 件专利，虽然有许多专利并未转化成产品。苹果专利申请表明了它在提升 Apple Watch 健康功能方面的强烈兴趣。它已经申请了能检测运动障碍和震颤的 Apple Watch 专利，并获得一件测量血压的专利。苹果似乎对能检测重要生命体征和追踪睡眠的床垫也颇有兴趣。苹果还获得一件专利，描述了 Apple Watch 表带利用光学传感器拍照和拍摄视频的技术。苹果的专利还揭示了它在增强现实和虚拟现实领域的抱负。在自动驾驶领域，苹果获得一件传感器专利，通过测量心跳、体温和眼球运动评估乘客的压力，提升乘客的舒适性。苹果星期四还宣布，由于新增病例激增，它将关闭 14 家位于佛罗里达州的专卖店。