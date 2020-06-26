比尔 · 盖茨：美国在抗击流行病方面做得还远远不够

北京时间 6 月 26 日上午消息，据外媒报道，微软创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）本周四表示，目前新型冠状病毒在全球和美国的发展形势比他预期的 “更加严重”。

比尔 · 盖茨就新型冠状病毒问题接受 CNN 采访时表示：“直到今天，美国仍然有人因病毒而死亡，这一事实表明，美国在抗击疫情方面做得远远不够。”

盖茨说道：“对于一种新型病原体的测试可以更快、更迅速。”

“事实上，在目前的情况下，许多国家都做得非常好、技术也在不断进步。但是美国，尚未达到人们所期待的那种领导讯息传递与协调。”

八个星期前，当盖茨最后一次做客 CNN 市政厅（CNN's Town Hall）时，美国新冠肺炎的死亡人数为 63000 人，记录在案的病例超过 100 万。如今，这些数字已经翻了一番。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，美国至少有 240 万确诊病例，超过 12.2 万人死亡。

盖茨认为，这一数字的上升应归因于新冠病毒检测及接触者追踪的缺乏，此外没有戴口罩也是很重要的原因之一。盖茨表示，那些有效采取了相关措施的国家的病毒感染数量已经下降。

盖茨认为：“目前美国民众对于新冠肺炎的态度及行为差异很大，有些人在行为上非常保守，而有些人却对这种流行病视而不见。”

“有些人几乎觉得这是一件令人遗憾的政治事件，”盖茨补充说道，他认为这一点是他在美国没有预料到的。

“我的一个朋友是北达科他州（North Dakota）的州长，他不得不对公众表示‘请不要对戴口罩的人那么刻薄’，这一点让我感到非常震惊。”

在采访中，盖茨驳斥了白宫的说法，即病例数量的增加是测试增加的直接结果，称这一点是 “完全错误的”。盖茨还对美国在抗击病毒方面缺乏领导力的表现感到失望，这种失职直接导致了巴西和印度等发展中国家遭到了病毒的严重影响。

但盖茨也表示，他仍然希望美国能够 “站出来”，加快步伐向全世界所有人提供这些医疗工具，特别是疫苗。

在谈到新冠肺炎的未来发展情况是，盖茨表示，他与美国顶级传染病专家安东尼 · 福奇（Anthony Fauci）博士的预测保持一致，即在今年年底或 2021 年初将会有一种可行的疫苗。盖茨还说，他和福奇一直保持着联系。

今年 2 月，盖茨承诺，他和妻子梅琳达（Melinda）共同管理的比尔和梅琳达 · 盖茨基金会（Bill and Melinda Gates foundation）将捐款 1 亿美元，以帮助遏制世界各地新型冠状病毒的爆发。他们表示，这笔资金将用于帮助研发新型冠状病毒疫苗，限制其传播，并改善对患者的检测和治疗。

在采访中，盖茨解释说，在疫苗的研制过程中，有两个关键的评估标准。首先，疫苗要可以预防你罹患此病；其次，疫苗可以防止你将病毒传染给其他人。对于后者，盖茨警告称，“不能保证疫苗将会是完美的传播阻断剂。”

尽管如此，盖茨表示，最近的证据表明，这种抗体的反应 “非常强烈”，这表明任何感染这种疾病的人都会有持续大约一年的免疫力。

美国疾病控制和预防中心（CDC）表示，每出现一个美国人被诊断出感染了新型冠状病毒，就会有 10 个美国人被漏诊。

在盖茨看来，目前最大的障碍不是开发或分发疫苗，而是确保人们能够接种疫苗。盖茨解释说，由于目前对这种疫苗的需求十分迫切，科学家在不同年龄组和孕妇身上进行试验的时间将会缩短。

盖茨表示：“这是一个挑战，我们需要利用安全数据库来建立信心。”他认为，最终大多数人会接受它。

盖茨说：“如果这是一种很棒的疫苗，能够阻断病毒的传播，那么 70% 到 80% 的人将会接种疫苗，每个人都会从中受益。如果能够达到这个水平，我们应该能够获得群体免疫力，所以它真的可以以指数方式来降低感染数量。”

不过，盖茨警告称，只有全世界都达到了这种疫苗接种水平，人们才可以恢复正常的生活，去海外度假、留学，正常地开展体育赛事。

当被问及社会是否会像接受大规模枪击事件那样接受这种病毒作为一种新的生活方式时，盖茨说他希望不会。

盖茨表示：“这种情况相当严重，我希望媒体能够继续提醒人们，这种病毒给我们带来的悲剧。同时强调，这种疾病在老年人、少数族裔以及医疗工作者身上带来的不公平。”

盖茨说：“如果你现在住在养老院，那你就会感受到这种焦虑，因为你实际上生活在像监狱一样的环境中。老年人对于这种疾病的担心是正常，因为真的会因此而丢了性命。”

“这不仅仅是那些在越南丧生的孩子，而是一个巨大的国家悲剧。我们不可以忽视这一点…… 这比那些更重要。”