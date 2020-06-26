松下推出 Toughbook A3 平板：主打 “厚”卖点

松下近日推出 Toughbook A3 平板电脑，这款新的 Android 平板电脑以坚固的机身为卖点，紧跟了该系列的设计语言。

松下 Toughbook A3 Android 平板电脑搭载 10.1 英寸 LCD 屏，分辨率为 1920×1200 像素，峰值亮度为 800 尼特。边框周围带有五个可自定义的物理按钮。音量摇杆和电源按钮。这款平板配有两节电池，如有需要可以更换。还有一个内置手写笔，一个 USB-A 和 USB Type-C 端口，支持双 SIM 卡。

此外，Toughbook A3 支持 IP65 防水防尘，并获得 MIL-STD-810H 认证，耐用性极高。它带有用于企业管理工具的 Panasonic Compass 套件。其中包括条形码扫描仪，智能卡读取器或第二个 USB-A 端口。

这款坚固的平板电脑由中档 Snapdragon 660 芯片组提供动力，4GB RAM，64GB 存储空间，可通过 microSD 插槽进行扩展。在软件方面，它可以在过时的 Android 9 Pie OS 上运行。还支持所有主要的全球导航卫星系统。

Toughbook A3 随附的两节电池单电池容量为 3200mAH，单次充电可持续使用 8 小时。松下还提供了将其扩展到 5500mAH 电池的选项，这可以将使用时间增加到 15 小时。

价格和供货方面，松下 Toughbook A3 在英国的零售价为 1182 英镑，约 10385 元，并将于 8 月上市。