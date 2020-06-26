1918 年就诞生了比 Zoom 酷太多的视频聊天设想！而那时才刚有无线电

你能想象吗，一百多年前的人竟然就敢大胆预测未来会出现视频通话这种聊天方式！

而当时的 1918 年才刚刚有了无线电，还是作为一种点对点的通讯技术，而非广播媒体。1920 年，第一批广播电台才在美国获得许可。电视技术在 1918 年对当时最前沿的科学家来说也还只是一个梦想。

但这并不妨碍雨果 · 根斯巴克（Hugo Gernsback）想象出这种复杂到难以置信的设备。Gernsback 可以说是科幻文学的开创者。究竟有多厉害呢？科幻界的大奖雨果奖（Hugo Awards）就是为了纪念这位科幻文学之父而得名的。

话不多说，跟随文摘菌感受一下 Gernsback 的伟大创想吧~

Telephot 比现在的视频聊天软件更酷！

当下我们有很多视频聊天的方式可供选择：Skype，FaceTime，Facebook Portal，或者疫情期间最流行的视频聊天软件 Zoom。但它们都远没有这个发表在一份 1918 年的科技杂志上的想法来得更酷——那时候，无线电广播刚刚起步，而电视节目还要几十年以后才问世。

而在当时，科幻作家和科幻杂志出版商 Hugo Gernsback 想象出了一个被称做 “Television and Telephot”的理论装置，发表在了他的个人杂志《电气实验家》上，这本杂志里充斥着他各种奇特而超前的想法，这个装置最为异想天开。

“Television and Telephot”本质上是一种双向的机械电视，而非电子电视。

Gernsback 在 1918 年的这篇文章中如此写道，“有些发明，尽管还不存在，但我们可以理所当然地认为总有一天会被发明出来的，这点毫无疑问。”隔着 100 多年，文摘菌都感受到了他在技术预言上特有的自信。

文章中称，这种未来设备被叫做 “Telephot”（来自希腊语词根 tele-far，photos-light），是一种可以附加到我们现在的电话系统上的装置，这样当我们和远方的朋友说话时，我们就可以看到他的样子，不是看到一幅不动的图片，而是像我们照镜子看到自己的形象一样看到他的形象。

换句话说，这个装置可以看到远方朋友的一举一动，无论他在五个街区开外还是远隔千里。不消说，这样的发明是大家迫切需要的，每个人都会想拥有一台。而且可以肯定地说，这种设备将彻底改变我们的生活方式，就像电话改变了我们的生活一样。

Gernsback 的设想大多依赖于当时无法预见的东西，然而，他是对的

文章里相当详尽地解释了达成这一技术奇迹所需的照明系统。现在这些介绍在我们眼中可能有点蠢，然而在当时确实是很超前的想法，毕竟在 1924 年德国人贝尔德才发明了电视，用电传输图像，这也是世界上第一台电视。

下面这张图解释了光源是如何从标记为 R 的地方投射到说话人的脸上，然后再反射到标记为 L 的镜头上。麦克风（被称为 "灵敏送话器"）同时在接收进入 H 的声音信号，它被安装在标为 F 的框架上。

文章里还有一张插图，展示了构成这个设想之基础的机械电视是如何工作的，尽管文中并未精确使用该术语。从图中可以看出，在 1918 年，一切都还被解释为 “理论上的”，而事实也确实如此。

当然，Gernsback 并没有掌握所有的答案。他的设计在很多方面依赖于他无法预见的东西，在文章中他也承认了这一点，他说总有一天这些看起来不可能的东西会被发明的。

而有趣的是，他是对的。

当年的文章中还提到，“现在我们已经表明，图片可以实现远距离传输而不用借助硒电池，因此留待我们的发明家去做的，就是设计出完全摆脱这些电池的方案。可以肯定地说，当 Telephot 成功问世时，它会是一种非常简单的设备，可能不比当前的电话接收器复杂多少。”

2020 到了，我们的科技水平似乎并没有预想的那么超前

长期以来，视频电话一直被认为是未来会普及的技术，但它却用了比电视更长的时间才成为主流。20 世纪 60 和 70 年代的早期视频电话依赖于 AT&T 公司昂贵的基础设施，这是主要障碍之一。并且你需要通话双方都拥有这样昂贵的设备，带来的体验性价比却不高。

20 世纪 80 年代，人们被告知视频电话将用于学校教学；90 年代，人们被承诺可以用它与家人保持联系。这些承诺直到最近才基本实现。2020 年，新冠疫情阻断了我们与家人会面的传统方式，视频聊天似乎进入了超速发展阶段。

今天，Zoom 占据了视频通话的绝大部分份额。随着美国开始实行社交限制，Zoom 平台的日用户在 3 月份飙升至 2 亿。作为比较，CNBC 的报道称 Zoom 在 2019 年 12 月的日用户只有 1000 万。

Gernsback，这位科幻界的传奇人物，总是信心满满地说他所描写的东西有一天会成真。有趣的是，他有很多构想都是正确的，比如对远程医疗、车载电话、机器人坦克，甚至家庭购物的畅想。当然，他也有很多失误的预测，包括飞行汽车、无线电报纸、机械婚介所、3D 电视，以及办公室工作者的怪异头盔。

办公室工作者的怪异头盔，为了隔绝外部噪音，让职工们可以专心完成手头上的事情。

像不像我们现在的 VR 设备~

我们似乎可以放心地将 Gernsback 对视频电话的预测归入 “准确”的一边，然而遗憾的是，Gernsback 的设想比我们实际获得的 “未来”——像 Zoom 这样的应用，要酷得多。至少这篇文章的作者 Matt Novak 是这么想的。