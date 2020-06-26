把软萌程序猿鼓励师装进 VScode 里？GitHub 2.5k 星标，爱上写代码

程序猿鼓励师一直都有相当大的潜在市场，尤其是程序员因为工作内心焦躁时，如果有妹子坐在旁边给他加油鼓劲，那么写代码就没有那么难了。

只不过，要找到一个愿意一边认真看你敲代码还一边鼓励你的妹纸可不是一件容易的事情。

最近，一个风靡全网的 github 项目帮各位程序员解决了这个大问题，号称能帮你把小姐姐直接安装进 VScode 上的插件栏里。

这个项目的名字叫 RAINBOW FART，简称程序猿鼓励师，当程序猿在敲代码时，当敲到 import，就会听到软妹子的声音：“我的美貌已成功导入”，当敲到 Fuck/shit 之类的，则会听到 “要不要把产品经理揍一顿”。

文摘菌亲自测试了一下，语音包的声音甜，鼓励技能专业，边听彩虹屁边工作，效率飞涨啊，怪不得在 GitHub 上已经有了 2.5k star。

安装方法听说很简单，打开 github 下载安装就行。

github 地址：

https://github.com/SaekiRaku/vscode-rainbow-fart

除了在 github 上安装，还能在在 VScode 拓展商店中安装。

打开说明文件感觉非常腻害的亚子。

感觉持续夸你牛逼的拓展插件，真的蛮有意思的。

好了，了解了情况，我们就可以开始上手了。

安装完成后，敲下 “import test from test”

Bgm 马上就响起：“Ju~, 你的小可爱已成功导入”。 声音说软萌还是可以的，所以不死心的菌菌就决定看看到底有多少代码语义可以被触发。

当菌菌试了以后发现，可以实现的代码关键字还是比较有限的。大概只有以下的关键词可以被触发：

通用组确实设置的还蛮有趣的，比如这句："别试了，我的可爱不需要用 if 来判断！" 还有 "被 await 触发的别忘了给函数体加 async 哦，" 所以说这是怕 debug 的时候不好找吗？hhhh

fuck/shit 那句太真实了，在线求：怎样才能若无其事地让产品经理听到这两句？

最后这组比较走心，都是劝休息的，就好比是屏幕定时休眠，自助护眼，这个设置挺好的，就是最后那句 “如果你用了别的小姐姐的语音包，我就掐死你哦！”哎呦，还真是有点害怕呢，莫非这就是传说中的奶凶奶凶的？

除了中文语音以外，最近还更新了英文语音包：

名称为 arrow_function 的意思是该语音文件与代码关键字配对，一旦敲出 “arrow_function”该语音就会响起。

这个插件包的重点应该是持续播报软妹的声音，以及在敲码无聊的时候，能给程序猿一定的心理安慰，不仅能使程序猿敲代码的时间更长，而且减少疲惫感，所以才会有最强彩虹屁鼓励师嘛。

此时菌菌有一个大胆的想法。

翻了翻评论区，发现已经有机智的网友替菌菌讲出来了，那就是 “替换语音包”！！！

菌菌尝试了一下，可以将这个本地的初始语音包换成自己喜欢的，打开这个文件夹进行替换。

链接：

https://github.com/SaekiRaku/vscode-rainbow-fart/tree/master/src/built-in-voice-packages/built-in-voice-chinese

现在的语音包还是蛮多的，可以挑选自己喜欢的进行替换。

比如农药中的瑶瑶、祖安版语音包、绝地求生版的语音包，可以选的语音包实在是太多了。

要知道 VScode 原本就是一个比较好用的编译器，几乎支持目前所有主流的开发语言：语法常亮、智能代码补全、自定义热键等等常用功能，还能支持插件拓展，并对网页开发和云端应用也做了优化。

在好用的编译器和软萌语音的背后，真正需要关心的是 996 程序猿，希望未来能有更多有趣好玩的程序，能让加班熬夜的工作不会显得如坐针毡，而是开开心心的高效干活，早点回家睡觉。

请偷偷告诉菌菌，你们想要什么样的语音包？