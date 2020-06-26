TCL 的 20 亿「豪赌」

对于中高端电视，国内三大传统电视品牌有着不同的看法：创维发力 OLED，海信笃信激光，TCL 重视液晶。

其中，作为国内唯一拥有自主面板工厂的 TCL，一直都是 LCD 的坚定支持者。话虽如此，面对成熟（也相对陈旧）的液晶技术，如今 TCL 也在为自己准备更多的 “备胎”。

近日，TCL 董事长李东生在微博上宣布，公司旗下的 TCL 华星拟以 300 亿日元（约合 19.8 亿元人民币）对日本 JOLED 公司进行投资。根据外媒披露的投资细节显示，投资额中有 200 亿日元为购买 JOLED 的第三方定向增发，取得约百分之十几的股权；另有 100 亿日元贷款用于 JOLED 在日本国内试制大型面板的设备投资。

面对充满挑战的喷墨印刷 OLED（IJP-OLED）领域，TCL 押注了一条新的赛道。

“高贵”的 OLED

哪种电视算得上是好电视？这个答案其实很简单，作为一个日常看剧的存在，普通用户印象中画面越清晰、细腻的电视，自然就是好电视。

而电视面板作为用户观看最直接的感受，不同的显示技术和材料在很大程度上决定了画面的表现。目前高端电视面板的主流是 OLED 和量子点，二者都大幅度改善了电视画面的呈现效果，让用户有了更好的观看体验。

这其中，作为全球最大的电视企业，三星在高端电视领域的发力方向是量子点（TCL 也在 2014 年推出量子点电视）。作为传统液晶技术的一种升级，量子点即基于液晶电视原本的技术在背光层加入无机物纳米材料，使得液晶电视的亮度和色域得到提升。遗憾的是，从市场表现来看，近几年量子点在高端电视领域的发展并不理想。

相较之下，从现阶段用户对高端电视的认可程度上来看，LG、索尼、创维等品牌坚持的 OLED 电视尽管价格高昂，但是市场前景似乎更被看好。同时，OLED 面板出色的画质、色域以及其柔性显示的特性，也让众多业者开始相信 OLED 电视代表着未来的市场方向。

不过，在 OLED 电视带来更好观赏效果的同时，其价格 “劣势”也始终困扰着场内玩家。除了 “烧屏”难题，动辄普通同尺寸液晶电视数倍甚至十几倍的高价，让不少用户对其望而却步。

任何一个硬件终端产品价格昂贵的原因逃不开三个因素：产品本身物料和生产成本高、市场需求低不能形成规模化，以及小部分企业的技术垄断。而现阶段的 OLED 面板产品，恰好符合这三点。

首先，LG 旗下的 LGDisplay 是全球范围内唯一有能力大规模量产大尺寸 OLED 面板的企业，包括索尼、创维在内的几乎所有高端 OLED 电视面板均由 LGD 提供。因此，LGD 一定程度上垄断了大尺寸 OLED 面板市场，这样的情况下其对整个市场的定价有着很高的话语权。

其次，OLED 面板本身无论是技术投入还是物料成本都要远高于传统液晶面板，因此硬性成本也居高不下。

从 2007 年索尼推出全球首台 OLED 电视算起，13 年来 OLED 电视的销量依然平平。根据研究机构 IHS Markit 的数据显示，2019 年全球 OLED 电视的销量约为 300 万台，但同期全球电视总销量达到了 2.27 亿台，OLED 电视的占比只有 1.3%，传统液晶电视仍是主流。生产和市场规模很大程度上决定了产品本身的成本，现阶段 OLED 电视年销量 300 万台的规模显然无法迅速降低成本。

对于现阶段 OLED 面板行业的发展状况，家电行业专家刘步尘对懂懂笔记表示：“OLED 电视 2010 年开始大规模量产，目前市面上销售的每一台 OLED 电视都是采用 LG 蒸镀式的技术方案。从规模化和成熟度上来看，蒸镀式技术是要大规模领先印刷式 OLED 的。但蒸镀式 OLED 技术也面临一些问题，尤其是产品的良品率太低，这也导致蒸镀式 OLED 始终无法实现大规模量产，间接使得大尺寸 OLED 面板的成本无法降低。”

面板成本高企使得终端产品售价不菲，高昂的售价又进一步限制了消费者的购买欲望，使得 OLED 电视的市场规模始终无法扩大。所以，尽管 OLED 电视在显示效果上足够优秀，但始终无法成为主流，一直深陷生产、销售、用户接受度负循环的怪圈中。

传统液晶电视面板利润极低，激光电视过于小众，OLED 叫好不叫座，也使得全球面板厂商在白热化竞争环境中面临艰难抉择。尤其是 2018 年以来，因消费电子市场增速放缓，导致全球面板产能过剩，众多分析机构普遍认为面板产业会持续维持在低谷状态。

而市场为数不多的亮点之一，是全球柔性 AMOLED 的新增产能有 50% 来自中国市场。如何在柔性 OLED 屏的增势中挖掘更大机遇，成为众多电视大厂的首选题。

TCL 准备好了么？

OLED 面板现阶段的尴尬处境和机会点都被各大电视企业看在眼里。从技术研发的硬实力上来看，TCL 旗下的华星光电和韩国 LGD 显然有着一定差距，想要采用蒸镀式 OLED 工艺来进行自己的 OLED 面板布局，显然并不明智。所以，华星光电才会选择印刷 OLED 这条充满挑战的技术路线。

从全球范围来看，目前在印刷式 OLED 领域重点投入研发的企业并不多，除了华星光电和京东方之外，另一个主要玩家就是日本的 JOLED。

关于印刷式 OLED 技术的发展趋势，刘步尘告诉懂懂笔记：“TCL 方面并不认为 LG 的蒸镀式 OLED 技术代表未来 OLED 面板的发展方向，所以它选择了印刷式 OLED 技术。从技术本身来看，印刷式 OLED 有几个优点，第一生产制造的效率很高，第二生产成本会大幅降低。目前成熟的印刷式 OLED 面板成本，大概只有同尺寸蒸镀式 OLED 面板的 30%。”

但这些优势的前提，是建立在印刷 OLED 技术成熟的基础之上。而现阶段印刷式 OLED 技术还远未到成熟阶段。

对此，家电行业分析师梁振鹏表示：“虽然现在已经有企业建立了印刷式 OLED 产线，但这项技术仍没有达到真正成熟的阶段。现阶段的产品在显示效果上并不理想，远远达不到商用的程度。可以说未来 3~5 年的电视市场，依然会是传统液晶面板作为主导。”

在这样的技术完成度下，作为同一赛道的竞争者，华星光电此次选择入股 JOLED 就不那么难以理解了。

虽然过去华星光电一直对外表示自己目前走在印刷式 OLED 技术研发的最前端，但在技术尚未完全成熟落地之前，这些表态并没有实质性意义。刘步尘分析指出：“此次合作的原因，可能是 TCL 方面包括李东升本人都在担心，单凭华星光电自身能不能最终搞定印刷 OLED 技术？对此我本人持怀疑态度。因为在这些真正尖端的技术领域，国内企业过去的表现并不理想。”

“所以，如果 TCL 单纯将 JOLED 作为竞争对手，那么在未来没有真正实现技术上的领先甚至落后于 JOLED 的情况下，华星光电过去几年在印刷 OLED 上的巨额投入很可能将无法带来更多实质性的回报。“刘步尘强调，因此华星光电通过投资的方式成为 JOLED 的股东，并以此避免双方的直接竞争，甚至可以共享部分技术。

JOLED 背后拥有强大的股东阵容，大股东为日本主权财富基金——日本产业革新机构，其次包括汽车零组件巨擘 Denso、家电巨头松下以及科技巨头索尼。所以，JOLED 的核心研发能力和资金实力都不容小觑。对于 TCL 而言，与其让这样一个强力的选手站在自己的对立面，不如和他同舟共济。

华星光电方面对于此次投资合作，也向懂懂笔记表示：“TCL 华星与 JOLED 将在喷墨印刷 OLED 领域开展为期三年的联合研发，进一步强化双方在印刷式 OLED 柔性技术领域的技术积累及量产能力。同时，双方将在知识产权方面建立深度专利合作联盟，共同为新技术及新产品的研发与应用建立长期稳定的环境保障。”

显然，对于 TCL 和 JOLED 而言，目前最大的愿望就是尽快让印刷式 OLED 技术走出实验室，走进大众消费市场。但是根据 TCL 官方此前的预计，这个时间点要等到 2023 年，而这也仅仅是官方的预测。

现实状况是，随着整个家电行业价格战的持续加剧，所有电视大厂包括 TCL 的日子，在过去一年都并不太顺心如意。

根据 TCL 科技三月底发布的 2019 年财报显示，全年营收为 749.33 亿元，同比下滑 33.9%；归属于上市公司股东的净利润为 26.18 亿元，同比下滑 24.52%。作为公司的利润奶牛，2019 年华星光电的营收为 339.9 亿，同比增长 22.9%，但净利润仅为 9.64 亿元，同比下降了 58.5%，呈现出增收不增利的情况。

这样的局面下，能够拿出 TCL 科技全年净利润的四分之三做一笔投资，可以看出 TCL 的决心。

根据多家研究咨询机构的预测，2022 年全球 OLED 电视面板的规模将达到 750 万台，渗透率将提升到 3%；届时市场规模有望达到 410 亿美元~ 425 亿美元，这将是一个接近 3000 亿元人民币的隐形金矿。从这一点来看，TCL 用 20 亿元投资去搏一个未来仅仅是开端。

不过，TCL 联手 JOLED 的前景如何，能否左右 OLED 面板行业的走向？未来电视面板一定是 OLED 的天下吗？这些都是未知数。

除了传统液晶面板，QLED、MiniLED、MicroLED 等新式面板技术也在快速崛起，MiniLED、MicroLED 和印刷式 OLED 目前都处于实验室阶段，谁能率先量产尚无定论。同时，技术领先的三星已经量产上市 QLED 电视，谁将成为未来市场的主流，仍有待时间的考验。

结束语

拿出全年大部分的利润投资 JOLED 值不值？从战略发展的角度来看，这种为未来战略布局进行的投资值得押注。同时，这也是 TCL 的一场赌局，它在赌印刷式 OLED 会成为市场的主流，同时自己能够在这一领域保持技术的领先。站在当下这个时间节点，外界很难判断这个赌局的最终结果，TCL 也只能相信自己的选择，并在三年后印证这一判断。