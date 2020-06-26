替代 Matlab 的国产软件出现？开发商称半年内实现 70%Matlab 功能

亡羊补牢，犹未晚也。

近日，哈工大、哈工程 Matlab 被禁一事引起了各方科研人员的注意。不少专业人士表示 Matlab 被禁是意料之中，但如何找到一款替代品却是一大难题。

也有人提出可以用 Octave 等开源软件替代，但要想实现 Matlab 的复杂生态还需要至少十年的时间。它背后的生态，算法，是集齐大批各个行业的有代码能力和算法能力的博士工作数十年积累而成的。

不过，近日一家国产软件公司却提出——要在半年内实现 Matlab 科学计算和图形显示功能的 70% ，1 年内 100% 全部实现。

消息一出，立刻引起了高度关注。

网友也纷纷表态：期待，支持国产！

替代 Matlab 的软件 Truffer 是啥？所以，这个宣称替代 Matlab 的软件到底长啥样？

在知乎关于 Matlab 被禁的问题里，这家软件公司展示了 Truffer 的实力：Truffer 完全基于 C# 编写，100% 自主版权源代码，无需 openGL 等组件即可支持三维、四维图形显示。

该款软件的开发者表示：

美国禁止哈工大使用 Matlab 是给国产软件送机会，Truffer 将在半年内实现 Matlab 科学计算与图形显示的 70% 功能，1 年内 100% 实现，3 年内完全实现 Simulink，100% 自主版权源代码；并且无需 OpenGL 等组件支持的三维、四维图形显示。

短期内将在周全性、高性能并行计算、专业的拓展工具箱等方面可能会稍显落后，但该软件可以应付日常 90% 的 Matlab 的科研需求，而且还能根据 Matlab 的现有功能进行优化，最后达成比 Matlab 更好用、更易用。

如果有意等待适用，可以给该答案下留言或者给作者私信留下邮箱，将会获得源码以及试用版。评论区已经有小伙伴拿到了源码，目前正在研究。

有网友已经收到一部分源码，并已经开始研究。

首先，软件源代码图长这样：

雷锋网也询问了一位程序员，据他介绍从源代码图来看，这个软件和 Matlab 的部分功能还是很贴近的，但具体功能如何还不得而知。

Truffer 不仅可以做到矩形域最小二乘曲面拟合计算，还可以实现数值拟合的基本功能，即通过获取一些符合伽马分布的数据点，通过拟合曲线算出 α 和 β 数值。

除此之外，Truffer 还能画一些很有意思的图。比如读取 OBJ 文件，自主三维渲染得到的洛克希德 SR-71 飞机（仿真图片）。

同时，他们还强调，该运行过程完全具有自主知识产权，没有使用 OpenGL。

总的来说，Truffer 可以使用试验数据来绘制曲线和导出公式，还能进行三维有限元计算（比如解稀疏矩阵）。

不过，该软件公司也表示，由于 Truffer 还未完全成熟，短期内会在周全性、高性能并行计算、专业的扩展工具箱等方面落后于 Matlab ，需要更多第三方的支持，不过 Truffer 足以应付大家 90% 的日常科研需求。

得知背后公司后，网友们却有点悲观这个软件公布之后，背后的软件公司——联高软件公司也被挖了出来。

天眼查显示，北京联高软件开发有限公司成立于 2002 年，位于北京海淀高科技园区，属于高科技企业、双软企业。

根据其官方显示的信息，联高曾开发过多个文档管理软件、VNUC 数控加工仿真软件，还有一款用于扫描图像增强的免费软件原本。但是官网上却不见 Truffer 的任何信息。

团队方面，核心成员均具备 20 年以上的经验。旗下目前有四款产品，分别是多可文档管理、联高资产管理、数控加工仿真和 “原本”小工具。其中多可文档管理的客户包括证监会、神州数码、北京交通大学等机关、高校、企业，甚至还包括了中国科学院微电子研究所。

但是，这个公司目前已有的业务中，跟 Matlab 好像搭不上边。

成立 18 年，从过往合作高校企业来看，这家软件公司的实力还是不错的，只是从其业务线来看，这家公司的主营业务与 Matlab 关联并不是很大，网友们见状，对替代软件 Truffer 也产生了怀疑，大家开始抱着理性的态度重新审视这款软件。

首先，从技术上分析，大部分人认为，这款软件实现的其实都是最基础的功能，要想实现 Matlab 的功能似乎还有点远。知乎网友梨雪梅表示：这是不是同学课设的大作业的源码，毕竟这个代码，确实有点粗陋了。

知乎用户 architec 也表示赞同。

其次，从公司实力上分析，大家对其能否实现半年内实现 Matlab 科学计算和图形显示功能的 70% ，1 年内 100% 全部实现的豪言壮语表示怀疑。

但还是想弱弱的说一句，国产软件自主自强之路，是一件道阻且长的事情，一时急不得。

正如此前中科院计算所研究员、先进计算机系统研究中心主任，中国开放指令生态联盟秘书长包云岗在回答如何做出像 Matlab 这样能卡别人脖子的软件时回答的：

第一，把东西做出来，而不是追求把论文发出来；

第二，把东西用起来，而不是做完就扔了；

第三，把教学场景用起来，而不是把教学当作负担；

第四，把持久战意识树立起来，而不是期望速胜论。